Były minister rolnictwa apeluje. Chodzi o umowę Mercosur

W rozmowie z Radiem RMF24 przekonywał, że "potrzeba krzyku europejskich rolników", aby zablokować porozumienie, które – jego zdaniem – jest szkodliwe nie tylko dla Polski, ale dla całego europejskiego rolnictwa.

"W Polsce jest realizowana polityka niemiecka, a nie polska"

Robert Telus ocenił, że "w Polsce jest realizowana polityka niemiecka, a nie polska". Mowa o umowie Mercosur. – Ja bym chciał, żeby [strajki rolników – przyp. red.] były przeciwko polityce, którą realizuje obecny rząd w sprawie rolnictwa. Chciałbym też, żeby to były protesty, które odbiją się echem w całej Europie – stwierdził poseł PiS i dodał, że w tej sprawie ma spotkanie z francuskimi parlamentarzystami.

Telus podkreślił, że sytuacja polskich rolników jest "najtrudniejsza od dziesięcioleci" – ze względu na spadek cen płodów rolnych oraz wzrost kosztów produkcji. Zapowiedział też, że podczas konwencji programowej PiS w Katowicach partia przedstawi aktualizację swojego programu m.in. w sprawach geopolityki, Ukrainy i rolnictwa.

Telus już wcześniej ostro krytykował rząd Tuska

Na początku października w rozmowie z DoRzeczy.pl Robert Telus przekonywał, że obecna władza nie rozumie sytuacji polskiej wsi. –Rząd nie pomaga, dlatego że nie czuje polskiego rolnictwa — oceniał. Dodawał, że odpowiedzialność za to ponosi przede wszystkim premier. — Za cały rząd odpowiada Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Uważam, że premier nie chce wspierać polskiego rolnika — mówił. Były minister wskazywał wtedy na dramatyczne warunki finansowe gospodarstw: — Bardzo niskie są ceny zbóż, pszenica to około 700 zł za tonę (...). Rolnikom nie opłaca się nawet zapłacić za zbiór. Dlatego dochodzi do samozbiorów. Domagał się natychmiastowej interwencji państwa. — Odpowiedzialny rząd powinien zareagować od razu. Nie zbuduje się rolnictwa na samych dotacjach, ale pomoc interwencyjna była konieczna — mówił.

W wywiadzie Telus oskarżał także Unię Europejską o prowadzenie celowej polityki ograniczania europejskiego, a zwłaszcza polskiego rolnictwa: — Umowa z Mercosur to rolnicze Nord Stream 2. Ostrzegał, że porozumienie szczególnie uderzy w polski drób, wołowinę i cukier, a poprzez powiązania gospodarcze Brazylii z Rosją może pośrednio wzmocnić Putina — podsumował.

