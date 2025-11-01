Orban: Tusk stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie

Jako motywy, które mają kierować Tuskiem "w kolejnym ataku na Węgry", Orban wskazał na ciężką sytuację polityczną obozu Tuska w kraju, a w związku z tym

"Robi to, ponieważ ma poważne kłopoty w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach" – napisał lider Fideszu.

Tusk "podżegaczem wojennym"

W ocenie Orbana Tusk i niemiecki eurodeputowany Manferd Weber są "najgłośniejszymi podżegaczami wojennymi w Europie". Dodał, że polityka szefa rządu w Warszawie "zawodzi".

"Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli" – stwierdził Orban.

Szef węgierskiego rządu napisał też, że "teraz jest w stanie paniki, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych". "To takie smutne" – zaznaczył.

Orban podkreślił konsekwentną, antywojenną postawę Węgier i przypomniał, że nie może i nie będzie popierał "wojennego podżegania pana Tuska", a Węgry "pójdą drogą pokoju", bo "naród węgierski odmawia zastania wasalem Brukseli", co Tusk powinien wreszcie zaakceptować. Jednocześnie premierowi Polski polecił, żeby zajął się "swoimi sprawami".

Orban zaznaczył, że "historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego".

Spotkanie Orbana z Ziobro

Mówiąc o prześladowaniu opozycji w kraju, polityk miał na myśli sprawę Zbigniewa Ziobro. W czwartek Orban przyjął w Budapeszcie byłego polskiego ministra sprawiedliwości. Na profilu szefa węgierskiego rządu w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie polityków.

"Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął na nią polityczną nagonkę. Dzisiaj spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." – oznajmił za pośrednictwem platformy X Orban.

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

