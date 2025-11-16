"Hańba kanaliom i ich patronom". Sikorski reaguje na słowa Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński w sobotę wziął udział w spotkaniu z sympatykami PiS w Kasynie Kultury Kwidzynie (woj. pomorskie). Przez jednego z uczestników spotkania prezes PiS został zapytany o jego relację z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że prezes Nowej Nadziei „walczy z nim” i oskarża go o zabójstwo Andrzeja Leppera oraz chorobę Zbigniewa Ziobry.

Kaczyński twierdzi, że Lepper został zamordowany

Prezes PiS odniósł się do sprawy śmierci lidera Samoobrony. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, lider Samoobrony, który 5 sierpnia 2011 roku został znaleziony w swoim biurze w Warszawie, tak naprawdę został zabity.– Według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska, bo chciał powiedzieć prawdę o końcu naszej władzy, chciał przejść na drugą stronę – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ujawnił treść swojej rozmowy z ówczesnym prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem. – Rozmawiałem o tym z ówczesnym prokuratorem generalnym Seremetem, co prawda o sprawie smoleńskiej, ale o tym i też (...). On zapewniał, mnie że Lepper nie został zamordowany – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył jednak, że jego zdaniem Andrzej Lepper nie popełnił samobójstwa. – Jeśli Lepper miałby być zdolny do samobójstwa, to ja jestem skoczkiem wzwyż, olimpijskim mistrzem – ocenił prezes PiS.

Sikorski: Hańba kanaliom i ich patronom

Do słów Jarosława Kaczyńskiego odniósł się we wpisie na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

„Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany” – przypomniał.

twitter

Radosław Sikorski zaznaczył, że w pewnym sensie się zgadza.

„Do politycznego i finansowego zniszczenia go i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani. Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom” – napisał szef MSZ.

Czytaj też:

"Został zamordowany". Kaczyński o LepperzeCzytaj też:

"Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem". Mentzen ostro o Kaczyńskim