"Widać dużą zazdrość Sikorskiego". Leśkiewicz o CPAC

W miniony weekend w Dallas w stanie Teksas odbyła się konserwatywna konferencja CPAC. Pojawił się na niej Mateusz Morawiecki, a także prezydent Karol Nawrocki.

Leśkiewicz stwierdził, że w zeszłym roku na CPAC nikt nie pozwolił ministrowi Sikorskiemu na wystąpienie na scenie.

– Ta gorycz przez niego przemawia… Ja myślę, że to jest duża zazdrość ministra Sikorskiego, że nie mógł wystąpić w ubiegłym roku na CPAC-u, a w tym roku prezydent Rzeczpospolitej wystąpił na największej konferencji skupiającej konserwatystów amerykańskich – powiedział Leśkiewicz w rozmowie z TV Republika.

– Poza samym spotkaniem z kierownictwem Lockheed Martin, ta duża konferencja konserwatystów CPAC to jest niezwykle ważne wydarzenie. Każdy, kto obejrzał wystąpienie pana prezydenta, zauważy, że pan prezydent mówił też rzeczy niepopularne dla części środowiska MAGA, które zgromadziło się na tej konferencji i to było bardzo ważne – powiedział Rafał Leśkiewicz w „Pierwszej rozmowie dnia” TV Republika.

Nawrocki mocno o Rosji: Rosja nie broni konserwatyzmu

W sobotę głos na CPAC zabrał Karol Nawrocki. To, że prezydent RP uczestniczył w wydarzeniu, bardzo nie spodobał się koalicji rządowej.

– Polska i Stany Zjednoczone to nie tylko sojusznicy. Jesteśmy narodami zbudowanymi na tej samej idei: Rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi. Tę wolność trzeba chronić, a nie nią zarządzać. Tradycja ma znaczenie – ponieważ nadaje sens wolności. Naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości. I jestem pewien, że my – w Polsce i tutaj, w Stanach Zjednoczonych – na to nie pozwolimy. Bo wiemy coś, o czym wiele elit zapomniało: wolność nie przetrwa sama. Potrzebuje silnych rodzin. Potrzebuje silnych społeczności. Potrzebuje ludzi, którzy będą jej bronić – podkreślał polski przywódca.

W przemówieniu Nawrockiego nie zabrakło krytyki Rosji. – W dzisiejszej Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który atakuje swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: "Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości". To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja jest synonimem korupcji i przemocy. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje godność człowieka. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa – przekonywał uczestników konferencji CPAC.

