Niemcy. Większość społeczeństwa chce powszechnego dostępu do aborcji

W Niemczech poparcie "prawa do aborcji" jest bardzo wysokie. Ponad 80 proc. społeczeństwa opowiedziało się przeciwko ograniczeniu prawa do aborcji w kraju.

Niemcy chcą dostępu do aborcji

W ostatnim czasie agencja Idea przeprowadziła sondaż dotyczący aborcji w Niemczech. W badaniu wzięło udział nieco ponad 2 tys. osób. Jedynie 19 proc. pytanych uznało, że konieczne jest ograniczenie dostępu do zabijania dzieci nienarodzonych. Pozostałe 81 proc. opowiedziało się przeciwko zmianie prawa w tym zakresie.

42 proc. respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że w Niemczech jest zbyt łatwy dostęp do procederu aborcji. Agencja zwraca jednak uwagę, że wśród tych, którzy uważają, że aborcja jest zbyt łatwo dostępna w kraju, był nieco wyższy procent do ogólnego w przedziale wiekowym 18-29 lat, to jest 21 proc. Co oznacza, że to młodzi obywatele częściej dostrzegają problem w zbyt powszechnym dostępie do zabijania dzieci. W przedziale wiekowym 50-59 lat, uważało tak jedynie 18 proc. pytanych.

Patrząc na wyniki sondażu pod względem religii. Jedynie 21 proc. katolików uważa, że dostęp do aborcji powinien zostać w Niemczech ograniczony. Wśród protestantów jest to 17 proc. badanych.

Rośnie liczba zabitych dzieci nienarodzonych

Zatrważające mogą się okazać dane dotyczące zabijanych dzieci nienarodzonych w 2022 roku w porównaniu do lat poprzednich. W drugim kwartale bieżącego roku wykonanych aborcji było o 11,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Warto przy tym zauważyć, że od 2000 roku aż do tej pory tendencja była spadkowa, a liczba aborcji z roku na rok malała. Agencja Idea poinformowała również, że w ciągu 30 lat od 1991 roku do 2021 roku zabitych zostało 3,5 mln dzieci nienarodzonych w Niemczech.

Mimo to, w Niemczech organizowane są wydarzenia promujące życie i zachęcające do ochrony dzieci nienarodzonych. W ostatnich dniach w Berlinie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Wzięło w nim udział ok. 4 tys. osób.

