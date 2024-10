Nowy sondaż. Koalicja byłaby bez szans na większość

Z nowego sondażu pracowni Opinia24 dla "Gazety Wyborczej" wynika, że pierwsze miejsce wciąż zajmuje Koalicja Obywatelska, a drugie jest Prawo i Sprawiedliwość. Po przeliczeniu głosów na mandaty jasno widać jednak, że gdyby miał to być wynik wyborczy, dzisiejszy Sejm wyglądałby zupełnie inaczej, analizuje "GW".

Przewaga KO topnieje, wynosząc 35,3 proc. wobec 33,5 proc. PiS. Na trzecim miejscu stabilnie trzyma się Konfederacja (12,5 proc.)

W badaniu pracowni Opinia24 dla Trzecia Droga może liczyć na 7,1 proc., a chęć oddania głosu na Nową Lewicę zadeklarowało 5,9 proc. pytanych.

3,7 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego ugrupowania.

Podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja bez większości

Na bazie tych wyników, "GW" wyliczyła podział mandatów w Sejmie. Obliczono go "przeliczając dla każdej partii jej poparcie ogólnokrajowe na poparcie w kolejnych okręgach wyborczych".

PiS zdobyłoby nawet więcej mandatów niż KO. Dlaczego? "To efekt niedostosowania w aż 20 okręgach liczby mandatów do liczby uprawnionych do głosowania oraz większej frekwencji wyborczej w okręgach zurbanizowanych i niższej w pozostałych. Jedno i drugie jest korzystne dla PiS" – czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Wobec tego ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie miałoby 188 posłów (spadek o 6 w stosunku do wyborów w 2023 r.), a Donalda Tuska 185 (wzrost o 28).

Koalicjanci KO mieliby odpowiednio: Trzecia Droga – 23 mandaty (42 mniej niż rok temu) i Lewica – 10 mandatów (16 mniej).

Swój wynik mocno poprawiłaby natomiast Konfederacja – 54 mandaty (o 36 więcej niż rok temu).

Przy takich wynikach koalicja 15 października miałaby więc tylko 218 mandatów i nie mogłaby rządzić. Z kolei PiS i Konfederacja dysponowałyby 242 mandatami.

PiS depcze KO po piętach

Z kolei w opublikowanym we wtorek sondażu "Super Expressu" na pierwszym miejscu wciąż plasuje się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 31,94 proc. poparcia. Tuż za partią Tuska jest jednak PiS. Sojusz PiS, Suwerennej Polski i Partii Republikańskiej popiera obecnie 31,40 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu znalazła się z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chce głosować 13,69 proc. badanych. Nieco gorzej wypada natomiast Trzecia Droga, która może liczyć na 10,69 proc. Na końcu stawki tradycyjnie znalazła się Lewica, którą poparło 8,72 proc. badanych. Ponadto 3,56 proc. uczestników sondażu chce zagłosować na inne ugrupowanie.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 października metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków.

