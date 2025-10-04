Zapytano o Hołownię. Czy to koniec Polski 2050?

Szymon Hołownia żegna się z polską polityką. Marszałek Sejmu poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek szef Polski 2050 przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców piastuje od 2016 r. Włoch Filippo Grandi, zawodowy dyplomata. Polska Agencja Prasowa podaje, że polityk ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku, o godz. 21.30 polskiego czasu.

Czy Hołownia pogrzebie Polskę 2050?

W najnowszym sondażu, który pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu, zapytano o to, czy rezygnacja Szymona Hołowni z kierowania Polską 2050 oznacza upadek tego projektu politycznego.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. 38,2 proc. badanych odpowiedziało "Tak", podczas gdy jedynie 20 proc. respondentów uważa, że bez Hołowni Polski 2050 wcale nie jest skazana na porażkę.

Co jednak zastanawiające najwięcej uczestników sondażu, gdyż aż 41,7 proc., wskazało opcję "trudno powiedzieć".

Taką propozycję otrzymał Hołownia. Padają nazwiska Tuska i Sikorskiego

W wakacje Szymon Hołownie znacznie rzadziej pojawiał się w mediach. Był obecny na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, a także wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, jednak poza tym zniknął. Możliwe, że z powodu prac nad swoją aplikacją do ON.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że "międzynarodowe ambicje Hołownia ogłosił szefowi rządu jeszcze w wakacje". – Tusk z Sikorskim pokazali mu wtedy listę ewentualnych możliwości, wybrał ONZ – mówi polityk z rządu.

W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

