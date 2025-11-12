Fatalne wyniki PiS. Takiego sondażu jeszcze nie było

Której partii Polacy zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych? O to pytała obywateli pracownia OGB.

Najczęściej Polacy wskazywali na Prawo i Sprawiedliwość – aż 31,90 proc. Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Koalicji Obywatelskiej, którą wybrało 26,34 proc. badanych. Ostatnie miejsce na podium zajęła Konfederacja Korony Polskiej – 18,21 proc.

Dalej uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 9,94 proc. Zbliżony wynik uzyskała Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena – 9,19 proc.

Najmniej przeciwników mają natomiast Polska 2050 (2,84 proc.), Partia Razem (0,65 proc.) oraz PSL (0,58 proc.). Odpowiedź "brak takiej partii" wskazało 0,35 proc. uczestników sondażu.

Powrót PiS do władzy w 2027 roku? Jest sondaż

Jak wynika z kolei z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, aż 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 19,8 proc. respondentów, a "raczej tak" – 47,7 proc. Przeciwnego zdania było 22,2 proc. pytanych, przy czym "zdecydowanie nie" odpowiedziało 4,3 proc. uczestników badania, natomiast "raczej nie" – 17,9 proc. Tylko 10,3 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Nawrocki najbardziej lubianym politykiem

W tym tygodniu Polacy wskazali również najbardziej lubianego polityka. Jest nim prezydent Karol Nawrocki, który zostawił w tyle innych polityków.

Wirtualna Polska zleciła badanie Ogólnopolskiemu Panelowi Badawczemu Ariadna. Polaków zapytano o to, którego polityka najbardziej lubią.

Zdecydowanym wygranym w został Karol Nawrocki. Prezydent otrzymał aż 28 proc. wskazań wśród respondentów.

Tym samym Karol Nawrocki zostawił znacząco w tyle dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski otrzymał 14 proc. wskazań, zaś premier Donald Tusk – 12 proc.

Oznacza to, że suma poparcia dla dwóch głównych polityków koalicji rządzącej (26 proc.) jest niższa niż wynik samego prezydenta Karola Nawrockiego (28 proc.).

