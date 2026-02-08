Najnowszy sondaż. Alarm dla Polski 2050

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nowym przewodniczącym Polski 2050. W powtórzonej drugiej turze wyborów zdobyła 350 głosów, a jej rywalka – minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska – 309.

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ugrupowania. W nowym zarządzie, poza Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską, znaleźli się także posłowie Rafał Kasprzyk oraz Sławomir Ćwik.

Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz powołała pięciu członków zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, poseł z Wielkopolski, liderka tamtejszych struktur Polski 2050. Drugim wiceprzewodniczącym będzie Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, lider Polski 2050 w tym województwie, wcześniej szef Radia Szczecin. Skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem generalnym – Robert Sitnik, a członkiem zarządu – Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.

Co z Polską 2050? Jest sondaż

W najnowszym sondażu UCE Research na zlecenie Onetu Polaków zapytano: "Czy, pana/pani zdaniem, Polska 2050 dostanie się do Sejmu po kolejnych wyborach parlamentarnych?". Blisko połowa respondentów (49,1 proc.) uważa, że partia, która obecnie znajduje się w koalicji rządzącej, nie dostanie się do Sejmu kolejnej kadencji. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 16,1 proc. badanych, a "raczej nie" – 33 proc.

Przeciwnego zdania jest 25,5 proc. ankietowanych. 19 proc. uczestników badania odpowiedziało "zdecydowanie tak", zaś 6,5 proc. – "raczej tak". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało aż 25,3 proc. pytanych. Sondaż przeprowadzono w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 osób.

Zła passa Polski 2050 trwa od wyborów prezydenckich, w których Szymon Hołownia otrzymał jedynie 4,99 proc. głosów. Sondaże dają formacji mniej niż 5 proc. poparcia. Obecnie klub parlamentarny Polski 2050 w Sejmie liczy 31 posłów.

