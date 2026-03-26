Zapytano o ocenę von der Leyen. Dominuje odpowiedź "zdecydowanie źle"

W sondażu IBRIS wykonanym dla Polsat News ponad 52 proc. respondentów źle oceniło przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Pozytywną opinię wyraziło 34,5 proc. badanych, a część ankietowanych nie miała zdania lub zadeklarowała, że nie zna tej osoby.

Najwięcej odpowiedzi: Zdecydowanie źle

Z przedstawionych danych wynika, że dominują oceny negatywne. Największa grupa respondentów — 34,2 proc. — wskazała odpowiedź "zdecydowanie źle". Kolejne 18,6 proc. badanych oceniło Ursulę von der Leyen "raczej źle". Oznacza to, że łącznie 52,8 proc. ankietowanych wypowiada się o niej krytycznie.

Pozytywne oceny są wyraźnie mniej liczne. Odpowiedź "raczej dobrze" wskazało 26,9 proc. respondentów, a "zdecydowanie dobrze" — 7,6 proc. badanych. Łącznie daje to 34,5 proc. ocen pozytywnych.

Jednocześnie część uczestników badania nie miała sprecyzowanej opinii. 7,5 proc. osób odpowiedziało "nie wiem / trudno powiedzieć", natomiast 5,2 proc. zadeklarowało, że nie zna tej osoby.

Sondaż: Tylu Polaków chce polexitu

Nastroje Polaków wobec Unii Europejskiej ukazuje również sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie Polsat News. Jego uczestników zapytano, "czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej czy raczej ją opuścić?".

Na tak zadane pytanie, ponad połowa, bo 50,7 proc., respondentów odparła, że Polska powinna "zdecydowanie" pozostać we Wspólnocie. Odpowiedź "raczej pozostać" wybrało z kolei 22,1 proc. pytanych. Łącznie przeciwko polexitowi opowiedziało się więc 72,8 proc. uczestników badania.

Przekonanie o tym, że nasz kraj powinien "zdecydowanie" opuścić UE wyraziło zaledwie 6,7 proc. ankietowanych. Za tym, aby Polska "raczej" z niej wystąpiła było 16,2 proc. Wyniki te oznaczają, że łącznie jest 22,9 proc. zwolenników polexitu.

