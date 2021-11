Morawiecki: To będzie jeden z przyszłych ruchów Łukaszenki i Putina

Szef polskiego rządu wyruszył do Europy w celu odbycia rozmów z przywódcami państw Starego Kontynentu na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i wywołanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysu migracyjnego. Premier odwiedził m.in. Estonię, Litwę, Łotwę, Słowenię, czy Francję.

Konferencja Morawieckiego i Merkel

W czwartek Morawiecki spotkał się w Berlinie z będącą jeszcze na finiszu swojej kadencji kanclerz Angelą Merkel. Po rozmowach przywódcy obu państw spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Morawiecki jeszcze raz podkreślił, że Polska broni zewnętrznej granicy UE. – Bronimy także w związku z tym Niemiec przed wielką falą uchodźców, bo Łukaszenka próbował testować tę granicę. „Zaprosił” pierwszych kilkanaście tysięcy migrantów, a tak naprawdę użył ich jako żywych tarcz, instrumentów w swojej polityce czy w wywołaniu kryzysu politycznego i intencja była jasna: zdestabilizować UE poprzez granicę polsko-białoruską – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że Polska zatrzymała falę uchodźców również poprzez akcję dyplomatyczną w krajach Bliskiego Wschodu – Doprowadziliśmy do tego, że loty z krajów Bliskiego Wschodu skończyły się, że dzisiaj jest to droga zamknięta. Jednak mamy obawy co do tego, że następną drogą migracji będzie przyciąganie, zapraszanie migrantów, uchodźców z Afganistanu i to prawdopodobnie jeden z przyszłych ruchów na tej szachownicy, planowany przez Łukaszenkę i prezydenta Putina – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Niemczech.

– Jaka jest na to odpowiedź? Trzeba na pewno planować na tej drabinie eskalacyjnej kolejne kroki z nadzieją, że nie będziemy szli w górę tej drabiny eskalacyjnej, tylko w dół. Ale trzeba planować kolejne sankcje, w tym handlowe – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Niemczech.

Spot "We Defend Europe”"

W niedzielę kanał 300 Polityka opublikował spot z udziałem premiera zatytułowany „We defend Europe - message by Polish PM Morawiecki”. Materiał prezentuje m.in. sceny z forsowania granicy, prezentacja wideo z zaznaczonymi na czerwono białoruskimi żołnierzami obserwujących szturmowanie granicy, strzałkami tłumaczącymi proceder przerzutu migrantów oraz odgłosami helikopterów i zdjęciami z forsowania granicy. Morawiecki apeluje o solidarność w imieniu Polski oraz państw bałtyckich.