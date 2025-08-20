Ruch Trumpa. Ponad 400 osób w areszcie

Jak przekazała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt, nocą z poniedziałku na wtorek w amerykańskiej stolicy zatrzymano ponad 50 osób, w tym członka gangu MS-13. Łącznie od rozpoczęcia akcji 7 sierpnia ujęto 465 osób.

"Washington Post" przekazał z kolei we wtorek, że amerykański resort sprawiedliwości sprawdza, czy policja w Waszyngtonie manipulowała danymi, by obniżyć wskaźniki przestępczości.

Dziennik wskazał, iż "miejscowe władze wielokrotnie powoływały się na spadek liczby przestępstw z użyciem przemocy, aby przeciwstawić się konieczności przejęcia organów ścigania przez władze federalne".

Gwardia Narodowa na ulicach

Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił bowiem miastu przedstawianie nieprawdziwych danych w sprawie przestępczości, by stworzyć "fałszywą iluzję bezpieczeństwa". Do tej pory Trump skierował na waszyngtońskie ulice 800 żołnierzy Gwardii Narodowej.

Niebawem do tej grupy mają dołączyć również setki kolejnych gwardzistów, tym razem wysłanych przez władze kilku stanów, w których władzę sprawuję Republikanie, czyli macierzyste ugrupowanie prezydenta USA.

Donald Trump podjął decyzję o wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w poniedziałek. Amerykański przywódca argumentował ten krok walką z przestępczością. Prezydent Stanów Zjednoczonych tego samego dnia przejął kontrolę nad policją w stolicy kraju.

Trump: Nie będę miłym facetem

Donald Trump zapowiedział w sierpniu br., że nie będzie stosował postawy "miłego faceta" w odniesieniu do przestępczości i bezdomności w Waszyngtonie. Prezydent zapowiedział na poniedziałek konferencję prasowej w tej sprawie i podkreślił, że "położy kres brutalnym przestępstwom" w stolicy kraju.

"Jutro mamy konferencję prasową w Białym Domu" – napisał Trump na Truth Social. "Uczynię naszą Stolicę bezpieczniejszą i piękniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy" – przekazał prezydent.

"Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie wasze miejsce. Wszystko wydarzy się bardzo szybko, tak jak na granicy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszliśmy od milionów napływających imigrantów do ZERA. Teraz będzie łatwiej — bądźcie przygotowani! Nie będzie żadnego «PANA MIŁEGO». Chcemy ODNOWIĆ nasz kapitał. Dziękujemy za uwagę!" – napisał Trump.

