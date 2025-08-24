Na zdjęciach satelitarnych widać, że Rosjanie stawiają wielką instalację. Eksperci z projektu śledczego Tochnyi specjalizujący się w działaniach Rosji, są zdania, że Moskwa planuje stworzyć wielki ośrodek wywiadu elektronicznego.

Może chodzić o stworzenie stacji nasłuchową, która pozwoli Rosjanom na przechwytywanie komunikacji wojskowej NATO w Europie Wschodniej.

"Choć nowa instalacja w obwodzie królewieckim jest wciąż w budowie, prawdopodobnie stanowi ona kluczowy węzeł rosyjskiej architektury strategicznego wywiadu elektronicznego i łączności" – uważają analitycy z Tochnyi. "Stanowi ona pomost między technologią z czasów zimnej wojny a nowoczesną doktryną wojskową, która polega na zaprzeczaniu, inwigilacji i dominacji informacyjnej" – podkreślają.

Moskwa ostrzega NATO. "Zabezpieczymy Kaliningrad"

Moskwa zapewnia, że nie dopuści do zagrożenia swojego terytorium w Kaliningradzie i jest gotowa na ewentualną zdecydowaną odpowiedź. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Riabkow, wystosował ostrzeżenie do NATO w odpowiedzi na niedawne słowa dowódcy armii USA w Europie, generała Christophera Donahue’a.

Donahue podkreślił, że Kaliningrad jest kluczowym elementem strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance i jeśli zajdzie taka potrzeba, wojska USA wraz z sojusznikami będą potrafiły "zetrzeć tę enklawę z powierzchni Ziemi".

W poniedziałek media obiegły informacje ujawnione przez estońskie media, dotyczące zakłóceń sygnału GPS w rejonie m.in. Zatoki Fińskiej. Wynika z nich, że ich źródło znajduje się właśnie w obwodzie królewieckim. Rosyjski system "Toboł", o którym mowa, to strategiczna sieć walki elektronicznej, mająca na celu ochronę rosyjskich systemów komunikacji satelitarnej przed atakami NATO oraz zakłócanie zdolności wywiadowczych Sojuszu.

