Ostro na linii Turcja - Izrael. Stanowcza decyzja Ankary

O sprawie poinformował informuje "The Jerusalem Post", powołując się na słowa szefa MSZ Turcji. – Turcja podjęła decyzję o całkowitym zerwaniu wszelkich powiązań handlowych i gospodarczych z Izraelem i zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla samolotów izraelskich – poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.

Konsekwencją decyzji tureckiego rządu może być wydłużenie czasu lotów z Izraela m.in. do Gruzji i Azerbejdżanu o prawie dwie godziny.

Turcja w ubiegłym roku zerwała wymianę handlową z Izraelem o wartości 7 mld dolarów rocznie z powodu wojny w Strefie Gazy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stał się jednym z czołowych krytyków Izraela i wielokrotnie oskarżał Izrael o dokonywanie ludobójstwa Palestyńczyków.

Netanjahu ocenił, że rzeź Ormian była ludobójstwem

Kilka dni temu premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w wywiadzie, że uznaje rzeź Ormian w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej za ludobójstwo.

Dziennik "Israel Hajom" ocenił później, że Benjamin Netanjahu przez lata omijał temat ludobójstwa Ormian, by nie narażać stosunków z Turcją. Z kolei gazeta "Haarec" stwierdziła wówczas, że deklaracja premiera „prawdopodobnie dodatkowo zaostrzy napięcia między Izraelem a Turcją”.

Rzezią Ormian to masowa i systematyczna kampania przesiedleń i mordów na tej grupie etnicznej, w latach 1915-1917 prowadzona w Imperium Osmańskim. Zgodnie z szacunkami zginęło w niej 1-1,5 mln osób. W tym samym czasie, a także po I wojnie światowej, trwały również zorganizowane mordy na innych chrześcijańskich narodach Imperium Osmańskiego: Asyryjczyków i Greków. Została uznana za ludobójstwo przez władze ponad 30 państw świata. Turcji protestują przeciwko takiej klasyfikacji. Władze w Ankarze uważają, że doszło wówczas do "tragedii".

