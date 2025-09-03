Putin "gotowy" spotkać się z Zełenskim. Stawia zaporowy warunek

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że jest gotowy spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. W poniedziałek minął termin wyznaczony Putinowi i Zełenskiemu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina miały samodzielnie wyznaczyć datę spotkania

– Donald zapytał mnie, czy takie spotkanie jest możliwe. Odpowiedziałem, że tak, jest możliwe. Ostatecznie, jeśli Zełenski jest gotowy, niech przyjedzie do Moskwy. Wtedy spotkanie się odbędzie – powiedział Putin podczas oświadczenia dla mediów w Pekinie po chińskiej paradzie wojskowej, w której wziął udział wraz z przywódcami Chin i Korei Północnej – Xi Jinpingiem oraz Kim Dzong Unem.

Trump: Jestem bardzo rozczarowany Putinem

Podczas swojego wtorkowego wystąpienia Donald Trump wyraził "głębokie rozczarowanie" działaniami Władimira Putina i podkreślił konieczność ratowania życia cywilów i żołnierzy na Ukrainie. – Tysiące ludzi giną, głównie Rosjanie i Ukraińcy. Jeśli mogę pomóc zatrzymać tę tragedię, mam obowiązek to zrobić – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. – To nie jest kwestia pomocy Ukrainie, tylko tego, by ratować ludzkie życie – podkreślił.

– Jestem bardzo rozczarowany Putinem. To bezsensowna wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem – zaznaczył Trump. Amerykański przywódca odniósł się także do rosnącej współpracy Moskwy i Pekinu, w kontekście szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w którym uczestniczyli przywódcy Chin, Rosji, Indii i Korei Północnej. Trump zapewnił, że nie obawia się powstania osi przeciwko Stanom Zjednoczonym i że USA pozostaną czujne wobec zagrożeń ze strony autorytarnych państw.

ISW: Spotkanie z Zełenskim "podważyłoby wizerunek Putina"

W ocenie analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) "Kreml unika spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bo boi się, że takie spotkanie podważyłoby wizerunek Putina w kraju".

W raporcie think tanku wskazano również, że Moskwa obawia się, iż dwustronne spotkanie Putin-Zełenski "mogłoby podważyć wewnętrzne uzasadnienie Putina dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie".

