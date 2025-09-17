Spotkanie Rosja-USA ws. UFO. Sensacyjne doniesienia

Jak podkreślają media, jest to pierwsza taka inicjatywa od lat. Nie podano jeszcze szczegółów spotkania.

Członkini Partii Republikańskiej z Florydy, Anna Paulina Luna, o planowanych rozmowach poinformował w rozmowie z Chrisem Cuomo na antenie stacji NewsNation. Jak przekazała amerykańska kongresmen, podejmowane są działania zmierzające do zorganizowania spotkania ws. niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UFO/UAP).

Tajemnicze spotkanie przedstawicieli Rosji i USA

Luna zaznaczyła, że w niedalekiej przeszłości przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami rosyjskich władz i pytała, czy Moskwa posiada informacje, którymi mogłaby się podzielić. Przedstawicielka Republikanów nie zdradziła jednak szczegółów dotyczących formatu, daty i miejsca spotkania. Kongres USA i Duma Państwowa Rosji nie potwierdziły oficjalnie informacji dotyczącej planowanych rozmów.

Z kolei biuro Anny Pauliny Luny przekazało rosyjskiej agencji RIA Nowosti, że trwają przygotowania do spotkania parlamentarzystów na "neutralnym terytorium". Nie wskazano jednak, czy tematem rozmów będą Niezidentyfikowane Obiekty Latające.

Jak przypomina serwis RMF24, formalne kontakty amerykańskiego Kongresu z rosyjska Dumą Państwową zostały zawieszone po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, natomiast po pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku niemal całkowicie ustały.

Trump zabrał głos ws. Putina

Donald Trump w piątek na antenie telewizji Fox News został zapytany o swój stosunek do Władimira Putina w kontekście incydentu z rosyjskimi dronami nad Polską.

– Nie będę nikogo tutaj bronił, ale zostały zestrzelone i wpadły w przestrzeń powietrzną. Nie powinny jednak znaleźć się tak blisko Polski – podkreślił prezydent USA.

Zapytany, Trump przyznał również, że jego cierpliwość wobec Władimira Putina się kończy. – Szybko się kończy – powiedział zaznaczając, że do tanga trzeba dwojga.

Wcześniej Trump przy okazji krótkiego kontaktu z dziennikarzami powiedział, że wtargnięcie dronów na terytorium Polski mogło być pomyłką.

Czytaj też:

"Ryzykujemy poważnymi szkodami". Kolejny kraj odmawia TrumpowiCzytaj też:

Łukaszenka o wydarzeniach w Polsce: Nie mamy z tym nic wspólnego