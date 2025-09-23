Paraliż w Danii. Niepokojące słowa szefowej KE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej odbyła we wtorek rozmowę z premier Danii Mette Frederiksen dotyczącą sytuacji w pobliżu kopenhaskiego lotniska.

Ursula von der Leyen zaznaczyła, że choć kulisy zdarzenia wciąż są ustalane, incydent wpisuje się w "schemat uporczywego kwestionowania naszych granic".

"Nasza infrastruktura krytyczna jest zagrożona. Europa odpowie na to zagrożenie siłą i determinacją" – zaznaczyła szefowa KE na portalu X.

Niepokojąca sytuacja w Kopenhadze

W poniedziałek po godz. 20:00 na lotnisku w Kopenhadze doszło do incydentu, który spowodował wstrzymanie wszystkich przylotów i odlotów na około cztery godziny.

Decyzja o zamknięciu duńskiego portu lotniczego została podjęta po wykryciu kilku dronów niewiadomego pochodzenia. Prace lotniska wznowiono we wtorek po północy. "Mogą wystąpić opóźnienia i odwołania lotów. Pasażerowie proszeni są o śledzenie informacji za pośrednictwem linii lotniczych" – przekazano w komunikacie.

Duńska policja poinformowała o zaobserwowaniu "dwóch lub trzech dronów dużej wielkości", które najprawdopodobniej były sterowane przez "sprawnego operatora". Władze przekazały również, że sprawca wciąż pozostaje nieznany.

Kolejny pakiet sankcji na Rosję

We wrześniu Komisja Europejska przyjęła 19. pakiet sankcji na Rosję. Potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich UE.

– Kreml pokazał pełnię swojej pogardy dla dyplomacji i prawa międzynarodowego – stwierdziła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. 19. pakiet sankcji na Kreml był wyczekiwany od kilku tygodni.

Komisja Europejska wezwie państwa członkowskie do przyjęcia kolejnego pakietu nowych sankcji dotyczących rosyjskiego gazu i instytucji finansowych. We wtorek wieczorem szefowa KE rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat obostrzeń na Rosję dot. surowców. — Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych — oznajmiła po rozmowie von der Leyen. – W odpowiedzi Europa zwiększa swoją presję – dodała von der Leyen.

