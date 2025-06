Unia rozszerza roaming. Ukraina od 2026 roku w sieci bez dodatkowych opłat

Komisja Europejska zaproponowała, aby Ukraina została oficjalnie włączona do unijnego systemu roamingowego od początku 2026 roku. Dzięki temu osoby z Ukrainy podróżujące po krajach Unii Europejskiej oraz obywatele UE odwiedzający Ukrainę będą mogli korzystać z usług telefonicznych, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu mobilnego bez ponoszenia dodatkowych kosztów roamingowych.

Wyraz wsparcia UE dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podkreśliła, że ta inicjatywa jest wyrazem ciągłego wsparcia Unii dla Ukrainy i jej mieszkańców. "Chcemy, by Ukraina dołączyła do naszej roamingowej wspólnoty" – zaznaczyła, wskazując, że to pierwszy krok w kierunku pełniejszej integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE.

Do tej pory, od początku wojny, między UE a Ukrainą obowiązywała specjalna umowa roamingowa, która umożliwiała korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez dodatkowych opłat. Komisja Europejska zamierza przedłużyć tę umowę do końca 2025 roku, aby zapewnić nieprzerwane korzystanie z tych usług do momentu pełnego wdrożenia nowych przepisów.

Nowa jakość, większe bezpieczeństwo

W praktyce oznacza to, że podróżni z Ukrainy odwiedzający kraje UE oraz osoby z UE podróżujące na Ukrainę nie będą musiały ponosić żadnych dodatkowych kosztów roamingowych. Wszystkie usługi mobilne, takie jak połączenia, SMS-y i transmisja danych, będą rozliczane według krajowych taryf. Umowa gwarantuje również użytkownikom dostęp do takiej samej jakości i szybkości sieci, jaką mają w swoim kraju, a także bezpłatne połączenia na numer alarmowy.

W komunikacie opublikowanym przez KE można także przeczytać, że obecnie obowiązująca umowa między operatorami telekomunikacyjnymi z UE i Ukrainy zostanie przedłużona do 31 grudnia 2025 roku. "Dzięki temu zarówno Europejczycy, jak i Ukraińcy będą mogli nadal korzystać ze wspólnej strefy roamingowej, aż do momentu pełnego włączenia Ukrainy do unijnego systemu roamingowego" – podkreśla Komisja.

Ukraina musiała się dostosować

Kluczowym krokiem do tej integracji było dostosowanie przez Ukrainę swoich przepisów roamingowych do standardów unijnych. Zgodnie z umową o stowarzyszeniu, Ukraina potwierdziła w czerwcu 2025 roku pełne wdrożenie tych przepisów. Komisja Europejska zatwierdziła, że wszystkie wymogi prawne zostały spełnione, co umożliwia rozszerzenie zasięgu roamingu UE o Ukrainę.

Wniosek Komisji Europejskiej został przekazany do decyzji Rady Europejskiej. Po jej zatwierdzeniu, od 2026 roku podróżni zarówno z Ukrainy, jak i z Unii Europejskiej, będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych bez dodatkowych kosztów roamingowych na terenie obu obszarów.

Czytaj też:

Ukraińcy nie chcą dłużej zostawać w Polsce. Wskazują na jedną rzeczCzytaj też:

Polska spłaca odsetki od ukraińskiej pożyczki. Morawiecki tłumaczy swoją decyzję