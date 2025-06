UE chce ograniczyć liczbę dzieci od jednego dawcy spermy

Osiem krajów UE, w tym Szwecja i Belgia, domagają się wprowadzenia ogólnoeuropejskiego limitu liczby dzieci, które można począć dzięki nasieniu tego samego dawcy.

Jak informuje Politico, celem tej inicjatywy jest ograniczenie ryzyka przypadkowych kazirodczych związków w przyszłości, a także zapobieganie traumom psychologicznym wśród dzieci poczętych tą metodą.

UE bierze się za banki spermy?

W obliczu spadku wskaźnika urodzeń w Europie i coraz większej dostępności technik wspomaganego rozrodu – zwłaszcza dla par tej samej płci i samotnych kobiet – rośnie liczba dzieci poczętych przy użyciu materiału pochodzącego od dawcy.

Z powodu niedoboru lokalnych dawców w wielu krajach komercyjne kriobanki coraz częściej eksportują spermę i komórki jajowe za granicę – czasami wykorzystując materiał od tego samego dawcy w wielu krajach jednocześnie.

Większość krajów UE ma krajowe limity dotyczące liczby dzieci, które można począć od tego samego dawcy – od jednego na Cyprze do dziesięciu we Francji, Grecji, Włoszech i Polsce. Jednak na poziomie UE nie obowiązuje żaden limit dotyczący eksportu nasienia, co zwiększa ryzyko potencjalnych konsekwencji genetycznych i psychicznych.

Szwecja alarmuje: Jeden dawca może zostać ojcem ponad 50 dzieci

Szwecja, wspierana przez siedem innych krajów, zainicjowała dyskusję na ten temat na spotkaniu ministrów UE w piątek (20 czerwca). Jak stwierdziła przedstawicielka szwedzkiej krajowej rady etyki lekarskiej Carolina Östgren, "nie chcemy, aby genetyczne przyrodnie rodzeństwo zakładało rodziny".

Szwedzka rada etyki zaczęła badać tę kwestię w 2023 r. po publikacji gazety "Dagens Nyheter", która napisała, że kliniki w tym kraju sprzedają nasienie od dawców za granicą, co może skutkować tym, że jeden dawca może zostać ojcem ponad 50 dzieci.

W Szwecji każdy dawca może przekazać spermę tylko sześciu przyszłym rodzicom. Nie ma jednak ograniczeń co do liczby dzieci, które dawca może spłodzić w innych krajach. Kliniki wykorzystują tę lukę, aby przekroczyć obowiązujące limity – podkreśla Politico.

