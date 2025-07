Nowe informacje ws. budżetu UE. Rząd już ogłasza sukces

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin przedstawili w Brukseli propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2032.

W projekcie przewidziano: 300 miliardów euro na rolnictwo, 451 miliardów euro na Fundusz Konkurencyjności, 218 miliardów euro dla słabiej rozwiniętych regionów UE, a także 131 miliardów euro na obronność i kosmos.

Szłapka: Polska największym beneficjentem

Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu zabrał głos ws. unijnego budżetu na lata 2028-2034. Adam Szłapka ocenia, że Polska jest wielkim beneficjentem najnowszego rozdania finansowego.

– To jest budżet ambitny – 2 bln euro – największy w historii. [...] Dzisiaj rano Komisja Europejska przedstawiła alokacje i to zdecydowanie widać na liczbach – Polska będzie największym beneficjentem, bo to są ponad 123 mld euro – powiedział Szłapka podczas briefingu w Brukseli, cytowany w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Jak dodaje, dla Polski korzystne ma być także to, że budżet UE uwzględnia kluczowe dla Polski priorytety: bezpieczeństwo, obronność, politykę spójności, Wspólną Politykę Rolną, inwestycje i innowacje.

Podczas rozpoczynającego się właśnie procesu negocjacji Polska będzie przekonywać pozostałe państwa członkowskie do przyjęcia jeszcze bardziej korzystnych zapisów w niektórych z obszarów, podkreślono w materiale.

Niemcy mówią "nie" planom Komisji Europejskiej

Choć na czele KE stoi Niemka Ursula von der Leyen, wywodząca się ze współrządzącej w Berlinie chadecji, niemiecki rząd nie zamierza poprzeć jej propozycji planu finansowego dla UE – podaje Deutsche Welle.

Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius oświadczył, że znaczny wzrost budżetu planowany przez Komisję Europejską jest "nie do wytłumaczenia w czasie, gdy wszystkie państwa członkowskie podejmują znaczne wysiłki w celu konsolidacji swoich budżetów krajowych". – Dlatego nie będziemy w stanie zaakceptować propozycji KE – dodał.

Kornelius podkreślił, że Europa stoi w obliczu "historycznych wyzwań, na które muszą odpowiedzieć kolejne ramy finansowe". Chodzi przede wszystkim o konieczność wzmocnienia konkurencyjności UE i jej zdolności do obrony, tak by była "zdolna do działania w skali globalnej".

