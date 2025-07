Złe wieści dla Tuska. CBOS potwierdza niepokojący dla rządu trend

Z sondażu pańśtwowej agencji wynika, że liczba przeciwników rządu wzrosła do 48 proc. badanych. W poprzednim badaniu było to 47 proc. Jednocześnie 32 proc. uczestników sondażu deklaruje się jako zwolennicy rządu (taki sam wynik był w poprzednim miesiącu). Obojętnych jest 17 proc. respondentów (mniej o 2 pkt. proc.). Wyrobionej opinii nie ma natomiast 3 proc. ankietowanych. To już kolejny sondaż, który potwierdza ten niepokojący dla rządu trend.

CBOS opublikował też grafikę, która pokazuje, jak zmieniało się poparcie dla rządu na przestrzeni miesięcy. Wynika z niej, że mniej więcej o stycznia do czerwca 2024 roku liczba zwolenników i przeciwników rządu była mniej więcej równa, dopiero od lipca zeszłego roku zaczęła rosnąć grupa osób niezadowolonych z rządu, a jednocześnie spadać liczba zwolenników. Obecnie różnica między tymi dwoma grupami wynosi aż 16 pkt. proc. To najwięcej od zmiany władzy w 2023 roku.

twitter

KO goni PiS, Hołownia poniżej 3 proc.

Z kolei z najnowszego sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29,2 proc. Oznacza to wzrost o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Partię Jarosława Kaczyńskiego goni Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 procent. Mimo słabych ocen premiera Donalda Tuska, jego ugrupowanie zanotowało zatem wzrost poparcia o 2,6 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja. Na formację wolnościowców i narodowców wskazało 12,5 proc. respondentów (jest to spadek o 2,5 pkt proc.). Czwarte miejsce należy w badaniu do Lewicy. Formacja kierowana przez Włodzimierza Czarzastego z wynikiem 6,8 proc., znalazłaby się w Sejmie. Sondaż przynosi jej niewielki wzrost o 0,2 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyły partie byłej Trzeciej Drogi, partia Razem oraz prawicowa formacja Konfederacja Korony Polskiej.

Czytaj też:

Co się dzieje z gospodarką? Rząd obniża prognozyCzytaj też:

Po wpisie Tuska zawrzało. "Idiocieje w zastraszającym tempie"