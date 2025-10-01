"Nie chcę psuć dobrego nastroju, ale...". Tusk wskazał wielki błąd, jaki popełniła UE

W dniach 1-2 października premier bierze udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej oraz spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze. Na samym początku premier wziął udział w Competetiveness Summit Industriens Hus, po czym zabrał głos na konferencji prasowej.

– Bezpieczeństwo oznacza zbrojenia, zbrojenia oznaczają stal. Stal oznacza reindustrializację. Musimy być samowystarczalni, nie możemy outsourcować na zewnątrz naszego bezpieczeństwa, ale z uwagi na nasze koszty energii, najwyższe na świecie, i nasze regulacje klimatyczne, firmy opuszczają Europę – stwierdził premier.

– Nie chcę tutaj psuć dobrego nastroju, dobrej atmosfery, lecz i tu w pełni rozumiem twoją argumentację Emmanuelu, ale tak, musimy chronić nasze firmy, zwłaszcza firmy z branży stalowej w Polsce, w Europie, wszędzie, ale rzeczywistość jest bardzo brutalna – mówił dalej.

Tusk: To się musi skończyć

Premier nawiązał do polskiej prezydencki w pierwszej połowie 2025 roku, podkreślając, że kluczową kwestią była deregulacja.

– Wspólny europejski rynek jest naszym najpotężniejszym narzędziem na rzecz konkurencyjności Europy. Niestety napotykamy wciąż te same bariery, które były już dziesięć lat temu. Wspólny europejski rynek to nasze wspólne dobro, dlatego musimy razem działać na rzecz rozwiązania problemów. W Polsce odrobiliśmy tę pracę domową – razem ze stroną społeczną zdiagnozowaliśmy ograniczenia i pracujemy nad ich likwidacją – przekonywał.

Tusk zwrócił uwagę, że Unia Europejska przez lata wprowadzała kolejne regulacje, co okazało się błędem. – To musi się skończyć. Uproszczenie europejskich przepisów jest kluczowe. To trudne, ale wspólnie zrealizujemy to zadanie. Musimy ułatwiać życie europejskich firm – przekonywał.

