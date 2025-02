Część emerytów z wyższymi świadczeniami. Ważny projekt trafił do Sejmu

Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu zbyt niskich świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Z powodu mechanizmu obliczania świadczenia stosowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ci emeryci otrzymywali zbyt niskie świadczenia. Ustawa ma naprawić ten błąd.

Wyrównanie dla emerytów

Zgodnie z projektem złożonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości wspomniana wyżej grupa emerytów będzie mogła ponownie przeliczyć swoje świadczenia. Zgodnie z szacunkami, każdy senior powinien otrzymać ok. 14,8 tys. zł wyrównania, a jego świadczenie powinno wzrosnąć o ok. 160 zł miesięcznie. Koszt reformy to ok. 1,4 mld zł. Po zmianach obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększy się o 183 mln zł rocznie.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Warto przypomnieć, że kwestią tzw. emerytur czerwcowych zajął się także Trybunał Konstytucyjny. W wydanym wyroku z 4 czerwca 2024 podkreślono, że sprawa wymaga pilnego uregulowania prawnego. Niestety premier Donald Tusk nie opublikował wyroku, przez co jego zapisy nie obowiązują.

Co mogą zrobić pokrzywdzeni

ZUS radzi, co poszkodowane osoby powinny zrobić, aby ich świadczenie zostało podwyższone, a rekompensata wypłacona. Pierwszym krokiem jest złożenie skargi do ZUS o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego ponownego przeliczenia emerytur oraz otrzymania wyrównania – wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji przesłanej dziennikowi "Fakt". W nazwie pisma można użyć słów "skarga", "wniosek" bądź "podanie". Przede wszystkim musi jednak znaleźć się w nim informacja, że podstawą żądania jest dotyczący tej sprawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

To jednak nie będzie wystarczające, aby odzyskać utracone środki, bowiem w związku z brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw ZUS nie będzie miał podstawy do działania. Zapadnie więc decyzja odmowna. Nie należy się tym jednak zrażać. Od decyzji tej przysługuje bowiem odwołanie do sądu powszechnego. "Terminy i dokładna instrukcja będzie podana w piśmie, które senior otrzyma z ZUS" – podaje "Fakt".

