Premier: To, co dzieje się na naszych oczach, jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci

Szef rządu podkreślał, że o tym w jak bardzo nietypowej sytuacji się znaleźliśmy "niech świadczą komentarze niektórych przywódców unijnych, np. premiera Włoch, których mówi, że to najtrudniejszy czas od czasu II Wojny Światowej". Jak dodał, w podobny sposób wypowiada się kancelarz Niemiec Angela Merkel.

– My, Polacy, doświadczyliśmy koszmaru II Wojny Światowej, później w czasach komunizmu doznaliśmy wielu cierpień, więc takich porównań nie czynimy. Ale z całą pewnością to, co dzieje się na naszych oczach, jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki przyznał, że dane, które spływają do polskiego rządu pokazują perspektywy gospodarcze, które są "zatrważające". – W USA podano dane dotyczące osób, które zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych. Te liczby są największe w historii, nigdy nie były tak wysokie w obliczu kryzysu – wskazywał. – Uważamy, że trzeba jednocześnie maksymalnie spowalniać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale ze świadomością, że to dzieje się z ogromną szkodą dla gospodarki – dodawał. Premier podkreślał, że dane, które spływają z Zachodniej Europy pokazują, że n"asze działania są właściwie, często wyprzedzające". – Nie mamy z tego powodu żadnej satysfakcji, jesteśmy jedynie przekonani, że dzisiaj musimy działać szybko. Jeden dzień zwłoki to często ogromna różnica – tłumaczył.

W wystąpieniu premiera pojawił się apel do wszystkich sił zasiadających w Sejmie o zgodne przyjęcie Tarczy Antykryzysowej. Przekonywał, że jest to dobre narzędzie do walki ze społecznymi i gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. – TarczaAntykryzysowa ma chronić z jednej strony miejsca pracy, a z drugiej firmy przed kryzysem. Chcemy doprowadzić to tego, żeby te instrumenty działały już na dniach – mówił.

– Trzeba działać szybko. Spadki na rynkach surowców, na rynkach różnych aktywów, pokazują, że dzisiaj trzeba zjednoczyć się w walce ze skutkami gospodarczymi. Ten kryzys uderza w stronę popytową, podażową, w konsumpcję. (...) Wszystkie poprzednie kryzysy charakteryzowały się brakiem popytu. Ten jest inny. Musimy pracować nad mechanizmami ustabilizowania łańcuchów produkcji – podkreślał Morawiecki.