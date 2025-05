Wniosek o zgodę na zakup 800 rakiet. Posłużą do walki z rosyjskimi Iskanderami

Do amerykańskiego Kongresu wpłynął wniosek o wydanie zgody na sprzedaż Polsce prawie 800 pocisków PAC-2 GEM-T przeznaczonych do systemu obrony powietrznej Patriot za niespełna 6 mld dolarów. Zgodnie z treścią wniosku o zgodę na sprzedaż systemów uzbrojenia przez amerykański Kongres, który wpłynął do Senatu 15 maja 2025 roku, Polska jest zainteresowana pozyskaniem 788 pocisków PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) do systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104 Patriot. Wartość zamówienia może wynieść maksymalnie 5,8 mld dolarów.

Notyfikacja odnosi się do zakupu z 2018 r. Wówczas Polska uzyskała zgodę na zakup m.in. 2 baterii systemu MIM-104 Patriot za 4,75 mld dolarów w ramach I fazy programu Wisła. W tej transakcji strona polska pozyskała łącznie 16 wyrzutni M903A2, 4 radary AN/MPQ-65 oraz zapas 208 pocisków PAC-3 MSE. Na liście pozyskiwanego wówczas sprzętu zabrakło pocisków przeciwlotniczych PAC-2 GEM-T.

Przeznaczone do zwalczania celów aerobalistycznych

Kupione przez Polskę rakiety PAC-3 MSE są przeznaczone głównie do zwalczania celów aerobalistycznych takich jak rosyjskie pociski Iskander-M. Oba typy amunicji do systemu Patriot uzupełniają się zdolnościami. Zasięg GEM-T ma wynosić nawet 160 km, podczas gdy PAC-3 MSE przy zwalczaniu „tradycyjnych” celów powietrznych dysponuje mniejszym zasięgiem (według nieoficjalnych informacji od 70 do 100 km). Z kolei PAC-3 MSE może zwalczać na wyższych wysokościach niż PAC-2 GEM-T.

W styczniu USA wydały zgodę na sprzedaż 200 pocisków PAC-2 GMT do Rumunii za kwotę 1,13 mld dolarów. Procedura sprzedaży uzbrojenia w ramach programu Foreign Military Sales (FMS) w USA wymaga zgody m.in. amerykańskiego Kongresu. Po akceptacji parlamentu wniosek o sprzedaż uzbrojenia trafia do Departamentu Stanu USA, który poprzez Agencję ds. Współpracy w Obronności i Bezpieczeństwie (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) informuje o wydanej zgodzie.

Wielkie zakupy uzbrojenia

Polska w ramach dwóch faz programu Wisła ma pozyskać 8 baterii systemu Patriot, w tym 64 wyrzutnie oraz 16 radarów (4 starsze AN/MPQ-65 i 12 nowoczesnych LTAMDS). W Siłach Zbrojnych RP bateria systemu Wisła I fazy składa się z dwóch jednostek ogniowych. Każda JO liczy po 4 wyrzutnie M903A2, radar AN/MPQ-65 oraz pojazdy towarzyszące. Zestawy pozyskiwane w II fazie programu Wisła zostaną wzbogacone o radary LTAMDS, a w przyszłości także brytyjskie pociski CAMM-MR i polskie Systemy Pasywnej Lokacji (SPL).

