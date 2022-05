Kaczyński: Mam dług wdzięczności wobec prof. Parucha

Prof. Waldemar Paruch w ostatnich miesiącach chorował i przebywał w szpitalu, gdzie zmarł w wieku 57 lat.

O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. "Prof. dr hab. Waldemar Paruch odszedł do Wieczności. Żegnamy wielkiego Polaka, Politologa i Polityka, ogromnie zasłużonego dla Polski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" – napisał.

Zasłużonego politologa wspominają teraz polscy politycy, w tym najważniejsi przywódcy w państwa – prezydent, premier, wicepremierzy.

Kaczyński: Wybitny politolog

– Wspominam go przede wszystkim jako jednego z tych nielicznych uczonych, a to był naprawdę wybitny politolog, którzy stanęli po naszej stronie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, w trudnych czasach, gdy wielu się wydawało, że nie mamy szans. Nigdy nas nie opuścił – wspomina zmarłego wicepremier Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreśla, że zmarły był człowiekiem, który pomagał nie tylko swoją wiedzą, ale także umiejętnością gromadzenia wokół siebie ludzi. Kaczyński podkreślił, że od lat utrzymywał z nim kontakt i ma wobec niego dług wdzięczności.

Wicepremier dodaje, że przez lata miał sceptyczny stosunek do politologii i dopiero prof. Paruch zmienił jego zdanie. – Przez bardzo wiele lat. Może dlatego, że oni zaczynali – mówię o studiach politologicznych – w ‘67 roku, kiedy ja zaczynałem studia. A później przyszedł marzec 1968 r. i ci młodzi ludzie, pierwszy rok, bo innego nie było, nie najlepiej się wtedy zachowywali. Patrzyłem na politologię jako takie dość sztuczne powiązanie kilku różnych nauk, a Waldemar przekonał mnie do tego, że to nieprawda. Że to wiedza mająca swój przedmiot, wymagająca pewnych szczególnych zdolności, a przede wszystkim pomocna – mówił.

Prof. Waldemar Paruch. Kim był?

Prof. Waldemar Paruch urodził się 15 września 1964 roku w Lublinie. Był politologiem i wykładowcą akademickim. Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj też:

"Polska straciła zaangażowanego naukowca i eksperta". Politycy wspominają prof. Parucha