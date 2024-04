W tekście "Tajny plan Donalda Trumpa zakończenia wojny Ukraina-Rosja" "Washington Post" powołuje się na osoby, które miały bezpośrednio rozmawiać na ten temat z Donaldem Trumpem. Nazwisk nie podano, ponieważ osoby te miały wyjawić sekretny plan Republikanina na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą "pod warunkiem zachowania anonimowości".

Anonimowi rozmówcy zdradzają "tajny plan" na zakończenie wojny na Ukrainie

Według cytowanych przez "Washington Post" ludzi rzekomo zaznajomionych z planem miałby on polegać na wywarciu presji na Kijów, by zgodził się na oddanie Moskwie Donbasu i Krymu.

Z rzekomych planów Trumpa opisanych przez "Washington Post" wynika, że w opinii byłego prezydenta USA oddanie Rosji Krymu i okupowanych terytoriów pozwoliłoby zarówno Moskwie, jak i Kijowowi, "zachować twarz". Trump miał powiedzieć, że mieszkańcy terenów okupowanych w Donbasie "nie mieliby nic przeciwko" formalnemu przyłączeniu ich do Federacji Rosyjskiej. Ziemie te zostały przez Rosję anektowane, ale społeczność międzynarodowa naturalnie nie uznaje siłowego rosyjskiego zaboru.

Według "Washington Post" były doradca Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i członek think tanku Heritage Foundation Michael Anton miał nakreślić kształt planu w trakcie zamkniętego spotkania z ekspertami Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Oprócz cesji Krymu i Donbasu przedsięwzięcie miałoby zakładać "ograniczenie ekspansji NATO" i zachęcenie Władimira Putina do rozluźnienia związków z Chinami.

Co na to Trump?

Sztab kampanijny Trumpa nie chciał rozmawiać na temat artykułu, wskazując, że są to jedynie spekulacje.

"Wszelkie spekulacje na temat planu prezydenta Trumpa pochodzą z nienazwanych i niedoinformowanych źródeł, które nie mają pojęcia, co się dzieje ani co się wydarzy" – powiedziała rzecznik kampanii Karoline Leavitt w oświadczeniu zatytułowanym "Prezydent Trump jest jedyną osobą, która mówi o powstrzymaniu zabijania", nawiązując do wielokrotnie wyrażanych przez niego opinii, że należy doprowadzić do zakończenia wojny. W ramach swojej kampanii, Republikanin zapowiadał też "przepędzenie podżegaczy wojennych".

