Kaczyński: Ważny konkret Nawrockiego. Chodzi o ceny prądu

– W ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta wprowadzę plan "Prąd 33 proc.". To oznacza, że będziecie po 100 dniach od objęcia przeze mnie urzędu prezydenta Polski, płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej – zapowiedział Karol Nawrocki podczas spotkania z wyborcami w Augustowie (woj. podlaskie).

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta podkreślił, że obecne ceny prądu "zabijają polskie gospodarstwa domowe" i nie dają się rozwijać małym i średnim przedsiębiorcom.

"Ważny konkret dra Karola Nawrockiego dotyczący tego, co na co dzień dotyka Polaków: Plan Prąd 33% czyli rachunki za energię niższe o jedną trzecią! Obywatelski kandydat rozumie codzienne bolączki, w przeciwieństwie do rządzących, których interesuje wyłącznie amatorski ping-pong. #TańszyPrąd" – skomentował na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polacy obawiają się podwyżek cen energii

Ceny energii są źródłem największych obaw wśród Polaków. United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziło sondaż, w którym zapytało badanych: "Czego najbardziej pan/pani obawia się w 2025 roku?". Każdy z respondentów mógł wskazać trzy odpowiedzi z listy. Z badania wynika, że Polacy najbardziej obawiają się konfliktów międzynarodowych, kryzysu energetycznego i związanych z tym podwyżek cen energii oraz niestabilności politycznej. 46,7 proc. respondentów wskazało na strach przed kryzysem energetycznym oraz wysokimi cenami energii.

– W parlamencie od stycznia leżą trzy projekty ustaw, prostych ustaw, poprawek do ustawy z 24 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli po prostu VAT-u i obniżeniu VAT-u na żywność do zera, tak jak było. Obniżenie VAT-u na energię elektryczną i gaz do 8 proc., to jest to, co zawierają te bardzo proste, bardzo łatwe, projekty. (...) W dalszym ciągu nie mają numerów, nie są podjęte przez Sejm. I to jest dzisiaj dla Polaków najważniejsza sprawa – zastrzegł na początku lutego z mównicy sejmowej prezes PiS.

Nawrocki chce obniżek VAT

W styczniu Karol Nawrocki przedstawił pakiet projektów ustaw, który – jak zaznaczył – ma dać ulgę polskim gospodarstwom domowym. – Są to projekty ustaw, które zakładają, że VAT na żywność zostanie obniżony z 5 proc. do zera, zaś VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc. – przekazał popierany przez PiS kandydat na prezydenta.

Przypomnijmy, że decyzją ministra finansów Andrzeja Domańskiego od 1 kwietnia 2024 r. wróciła 5-proc. stawka VAT na żywność (zerowa stawka obowiązywała od lutego 2022 r.). Podwyżka objęła produkty, które Polacy kupują najczęściej: pieczywo, mięso, ryby, jaja, warzywa czy owoce.

