Braun wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego. "Dyskryminacja osób LGBTQI"

Dodatkowo polski europoseł został pozbawiony diety za wspomniany okres. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła decyzję o nałożeniu kary w poniedziałek, otwierając obrady w Strasburgu.

Braun: Ile jest płci?

Sankcje zostały nałożone w związku z przemówieniami Brauna z 27 listopada 2024 roku, kiedy w Europarlamencie miała miejsce debata na temat węgierskiej ustawy zakazującej propagowania zmiany płci i homoseksualizmu w szkołach.

Grzegorz Braun był wówczas aktywnym członkiem dyskusji: – Ile jest płci? Mężczyźni, kobiety i osoby z zaburzeniami osobowości – podkreślał. Jak dodał, "ta oczywista prawda jest tutaj kwestionowana". Jego wypowiedzi wywołały oburzenie na sali, upomniała go również prowadząca posiedzenie wiceprzewodnicząca izby, Katarina Barley. Braun kontynuował jednak swoje wystąpienie. – Sodomici są, jak sądzę, tym zaginionym proletariatem rewolucji światowej, którego tak bardzo potrzebujecie, żeby prowadzić wasze projekty. Trzymajcie się, zboczeńcy, z daleka od naszych dzieci – mówił. Po tych słowach mikrofon Brauna został wyłączony, a on sam opuścił mównicę.

Prezes Konfederacji Korony Polskiej został co prawda wykluczony z obrad PE na dwa dni, począwszy od poniedziałku, zachowa jednak prawo do uczestniczenia w głosowaniach, choć nie otrzyma diety na czas swojej nieobecności. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Parlamentu Europejskiego, dieta dzienna wynosi 350 euro.

Zakłócenie minuty ciszy dla ofiar Holokaustu

To nie jedyny zarzut wobec Brauna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego zapowiedziała kolejne sankcje wobec europosła w związku z jego zachowaniem podczas specjalnego posiedzenia, które odbyło się 29 stycznia w Brukseli i poświęcone było pamięci ofiar Holokaustu. Choć przewodnicząca Metsola nie wymieniła nazwiska europosła, nie ulega wątpliwości, że wskazała Brauna jako jednego z uczestników zakłócających to wydarzenie. W trakcie minuty ciszy, gdy zgromadzeni oddawali hołd ofiarom, kilka razy głośno zachęcał do modlitwy "za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". W rezultacie, na wniosek przewodniczącej PE, Braun został wykluczony z obrad i wyprowadzony z sali w towarzystwie straży parlamentarnej.

