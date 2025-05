Mentzen: Atak na Nawrockiego ws. kawalerki jest bardzo dobry. Powtórzyłbym go

W II turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Obaj politycy, aby myśleć o zwycięstwie, muszą przejąć jak największą część elektoratu Sławomira Mentzena, który zajął trzecie miejsce. Polityk Konfederacji zaprosił obu kandydatów na dyskusję nad jego propozycjami programowymi.

Kawalerka Nawrockiego

Mentzen był we wtorek gościem Kanału Zero. Polityk powrócił do sprawy kawalerki kupionej przez Nawrockiego od Jerzego Ż. Przypomnijmy, że w trakcie kampanii wyborczej Mentzen ostro zaatakował popieranego przez PiS kandydata podnosząc wątpliwości wokół całej transakcji. Teraz poseł zapewnia, że nie żałuje swojej wypowiedzi.

– Długoterminowo uważam, że ten atak jest bardzo dobry i bym go oczywiście powtórzył. Raz dlatego, że był prawdziwy, naprawdę nie wierzę w jego wersję i uważam, że zrobił rzecz brzydką, a dwa, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie móc zaatakować PiS-u, tylko dlatego, że pisowcy się na mnie obrażą – stwierdził.

Dalej Mentzen mówił, że to Nawrocki, a nie on, "ma problem z kawalerką". Przyznał, że będzie oczekiwał od popieranego przez PiS kandydata na prezydenta, że wytłumaczy się z całej sprawy. Jak wskazał, "do tej pory każda wersja z tych tłumaczeń", w ogóle go nie przekonują.

– Chciałbym usłyszeć albo wersję w miarę prawdopodobną, albo chociaż przyznanie, że rzeczywiście zawalił, ale bardzo przeprasza, więcej by tego nie zrobił – powiedział.

Przypomnijmy, że w swoim wpisie na platformie X Mentzen stwierdził, że Nawrocki "przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie". Do tego "skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie".

"Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną" – napisał.

