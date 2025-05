"Powinien już dawno siedzieć". Sikorski uderza w Brauna

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (14,81 proc.).

Ten ostatni złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu ws. ewentualnego przekazania swojego poparcia w II turze wyborów. – Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – podkreślił Mentzen.

Kandydat Konfederacji zapowiedział również, że poprosi Trzaskowskiego i Nawrockiego o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

Sikorski: Braun powinien zostać zatrzymany na gorącym uczynku

Do sytuacji przed II turą wyborów prezydenckich odniósł się w rozmowie z Programem I Polskiego Radia Radosław Sikorski.

– Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski skoryguje te różne bzdury, które prawica skrajna opowiada o Unii Europejskiej, Unia Europejska nie jest bytem idealnym, trzeba rozmawiać o jej reformie, ale na podstawie faktów, a nie mitów, kłamstw, oszczerstw, takich, które doprowadziły do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – powiedział szef MSZ.

Minister zwrócił uwagę na politykę Węgier. – Chciałbym się spytać koleżanek i kolegów z PiS-u, co zrobili z tym swoim sojusznikiem ideologicznym, który pomaga Putinowi, bo blokuje 7 miliardów euro zwrotu za sprzęt dostarczony Ukrainie i uniemożliwia polskiej prezydencji otwarcie negocjacji o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej – podkreślił.

– Wstyd oczywiście i też taka niemoc polskiej prawicy, żadnego wpływu na Orbana – dodał.

Radosław Sikorski odniósł się również do stosunkowo wysokiego wyniku wyborczego Grzegorza Brauna. Szef polskiej dyplomacji zarzucił deputowanemu do PE antysemityzm.

– Jest w Polsce zapotrzebowanie na takie poglądy, na teorie spiskowe, to występuje w większości krajów, u nas ma twarz pana Brauna, który moim zdaniem powinien był zostać zatrzymany na gorącym uczynku – wtedy, gdy zamachnął się na menorę, powinien już dawno siedzieć – stwierdził szef MSZ.

Sondaż: Nawrocki faworytem drugiej tury

Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Karol Nawrocki wygrywa w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim.

"Po zakończeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich OGB prezentuje sondaż II tury z 16 maja 2025 roku. Wyniki pokazują, jak kształtuje się poparcie dla kandydatów przed decydującym starciem 1 czerwca" – czytamy w komunikacie OGB.

Z badania wynika, że w drugiej turze Karol Nawrocki wygrywa z wynikiem 51,5 proc. Rafał Trzaskowski może liczyć na 48,5 proc. głosów wyborców.

