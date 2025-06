Semka: Plany brutalnych działań były już przygotowane

W rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radio Wnet publicysta "Do Rzeczy" komentował wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich.

Semka: To byłyby bardzo brutalne działania

Jeden z wątków w programie dotyczył prawdopodobnych szybkich działań koalicji rządzącej przeciwko części mediów, gdyby górą w wyścigu o fotel prezydencki był Rafał Trzaskowski. Semka zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że działania te miały polegać m.in. na stworzeniu warunków do cofnięcia koncesji na nadawanie w skali całego kraju dla Telewizji Republika, telewizji wPolsce24, a być może i dla Radia Wnet.

Dziennikarze przywołali wypowiedź mec. Romana Giertycha po ogłoszeniu wyników exit poll, że wygrana Trzaskowskiego oznacza "przyśpieszenie rozliczeń". – Na pytanie, jak będzie to przeprowadzane, Giertych uśmiechnął się tajemniczo i powiedział, to już pan redaktor to zobaczy – mówił Semka. – To pokazuje stawkę tych wyborów. W jakiej atmosferze bylibyśmy w razie wygranej Trzaskowskiego. To byłyby bardzo brutalne działania. Moim zdaniem one były już przygotowane – ocenił.

Przypomnijmy w tym kontekście, że podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem Rafał Trzaskowski przyznał, że jeśli zostanie prezydentem nie zawetuje ustawy o tzw. mowie nienawiści, czyli ustawy o cenzurze. Odmienną deklarację złożył Karol Nawrocki.

Wygrana Nawrockiego z Trzaskowskim

Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury ogłoszono o 21:00, tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Z exit poll firmy IPSOS wynikało, że Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów, a Nawrocki – 49,7 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej już nawet zdążył ogłosić zwycięstwo i przedstawić swoją żonę jako pierwszą damę.

Wszystko zmieniło się wraz z badaniami late poll IPSOS opublikowanymi o 23. Okazało się bowiem, że Nawrocki wyprzedził Trzaskowskiego, aczkolwiek różnica między nimi nadal była niewielka. Nawrocki uzyskał w tym badaniu 50,7 proc., a Trzaskowski – 49,3 proc. Błąd statystyczny badania wynosi +/- 1 pkt proc. Przewaga Nawrockiego od tego momentu zaczęła rosnąć, a jego zwycięstwo potwierdziły oficjalne dane publikowane przez PKW.

