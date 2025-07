"Kolejna porażka prokuratury". Sędzia nie przedłużył aresztu dla Pawła K.

Mecenas Adam Gomoła przekazał, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie przedłużył dalszego aresztu dla Pawła K. jednego z podejrzanych w śledztwie dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w RARS.

"To kolejna porażka prokuratury, która chciała przedłużenia aresztu o dalsze 3 miesiące" – napisał adwokat na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że Paweł K., właściciel agencji PR, usłyszał pod koniec stycznia dwa zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień publicznych na dostawę masek chirurgicznych, za co miał żądać udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 626 800 zł i 1 665 525 zł.

We wczorajszym wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl mecenas Gomoła wyjaśniał, że dalsze przetrzymywanie jego klienta w areszcie jest sprzeczne z sensem tego rodzaju środka zapobiegawczego.

– Areszt ma za zadanie wymusić na osobie podejrzanej to, żeby zachowywała się zgodnie z literą prawa. Natomiast areszt nie ma za zadanie wymusić określonych wyjaśnień. To jest najistotniejsza różnica między obroną a prokuraturą, bo mamy wrażenie, że prokurator po prostu żywi jakąś nadzieję, że aresztem spowoduje wymuszenie wyjaśnień określonej treści. To jest sprzeczne z ideą tymczasowego aresztowania, która nie na tym polega – mówił.

Śledztwo w sprawie RARS

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad.

