Nawrocki doprowadzi do upadku rządu Tuska? Rzecznik prezydenta wyjaśnia

DoRzeczy.pl: Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki?

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta: Karol Nawrocki, najkrócej rzecz ujmując, będzie prezydentem konsekwentnym i skutecznym.

To w ogóle możliwe, skoro prezydent po drugiej stronie ma rząd z zupełnie innej strony sceny politycznej?

Oczywiście, że to jest możliwe, dlatego że pan prezydent jako strażnik Konstytucji, będzie twardo i konsekwentnie egzekwował przestrzeganie prawa. Współpraca z rządem będzie opierała się na podziale kompetencji określonym przez Konstytucję. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w swoim orędziu we środę, ze jest reprezentantem narodu i narodowi służy. Zatem będzie realizował te zadania, do których go zobowiązuje konstytucja. Będzie też proponował rozwiązania, które są spełnieniem oczekiwań Polaków, mających dość łamania prawa, problemów ekonomicznych czy nielegalnej migracji. Te wszystkie problemy pan prezydent zamierza rozwiązać.

W jaki sposób?

Prezydent Karol Nawrocki podczas swojego pierwszego orędzia zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej, czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta, podczas której będzie chciał usłyszeć raport o stanie państwa, o tym co się dzieje w Polsce w kluczowych sprawach dla obywateli: w kwestiach bezpieczeństwa, spraw społecznych i gospodarczych. Jak dobrze wiemy, rząd składał bardzo wiele obietnic, ale dotąd się z nich nie wywiązał.

Prezydent zapowiedział, że Rada Gabinetowa odbędzie się w sierpniu. Jest już jej przybliżony termin?

Jeszcze nie, o terminie zwołania Rady Gabinetowej poinformujemy w najbliższym czasie. Prezydent Karol Nawrocki zamierza sprawdzić na jakim etapie jest realizacja zapowiadanych przez rząd projektów i inicjatyw ustawodawczych.

Karol Nawrocki zapowiedział w środę w orędziu również pracę nad nową konstytucją, która – jak mówił – wierzy, że będzie gotowa w 2030 roku. Pod jakim kątem konstytucja miałaby się zatem zmienić?

Prace rozpoczną się niebawem. Pan prezydent zapowiedział też powołanie rady, która będzie przygotowywała nową ustawę zasadniczą – najważniejszy akt prawny w Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w orędziu, że po niemal 30 latach obowiązywania obecnej Konstytucji jest potrzeba przygotowania zmian. Trudno, żeby tuż po zaprzysiężeniu, mówić o konkretach związanych z proponowanymi zmianami, jednak pan prezydent sukcesywnie będzie informował o proponowanych rozwiązaniach.

Premier Donald Tusk, komentując orędzie prezydenta Karola Nawrockiego powiedział, że „czasem dość buńczuczny i konfrontacyjny ton nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji", "ale jeśli będzie trzeba, to będziemy twardo stać jako strażnicy konsytuacji i reguł". To chyba brzmi dość zdumiewająco w ustach premiera, który rządzi w dużej mierze za pomocą uchwał?

Pan premier mówił też niedawno, że zna konstytucję na pamięć, ale nie wystarczy znać przepisów na pamięć, ponieważ trzeba także umieć je stosować w praktyce. Warto przypomnieć panu premierowi, że konstytucja jest najwyższym aktem regulującym porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Pan premier i rząd wielokrotnie złamali przepisy polskiego prawa. Próbują rządzić uchwałami, a nie ustawami, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie otrzymują wynagrodzeń za pracę, podważana jest legalność KRS i powołanych przez Prezydenta sędziów. Zatem pan prezydent Karol Nawrocki, stojąc na straży praworządności i mając do tego mandat, wynikający wprost z konstytucji, ale także w oparciu o głosy wyborców, którzy go wybrali, będzie twardo egzekwował przestrzegania polskiego prawa. Prerogatywy prezydenta opisane w Konstytucji, wyraźnie wskazują, jak wiele kompetencji posiada prezydent. To, co mówi polski rząd próbując obniżyć rangę Prezydenta, wskazując że jego rolą jest tylko reprezentowanie państwa i podpisywanie ustaw, to nieprawda. To fałszywa narracja budowana na bieżące potrzeby polityczne i nieudolna dezawuowania kompetencji pana prezydenta. Nie ma na to zgody prezydenta Karola Nawrockiego.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt ustawy dotyczący CPK, a w piątek inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zerowym PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Jakie będą dalsze inicjatywy ustawodawcze pana prezydenta? Czy możemy się spodziewać wniesienia projektu dotyczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł? Tak jak to Koalicja Obywatelska obiecywała na pierwsze 100 dni rządów, a jeszcze nie zrealizowała i wszystko wskazuje na to, że nie zrealizuje.

We czwartek pan prezydent podpisał projekt ustawy o CPK kierując go do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się także na stronie internetowej prezydenta. Każdy może się z nim zapoznać. Jeśli chodzi o podatki, pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że jednym z celów jego prezydentury jest stworzenie mechanizmu ulg podatkowych. Przepisy są opracowywane w Kancelarii Prezydenta. Przyniosą realne profity obywatelom płacącym wysokie podatki. Wcale nie jest tak, jak mówi rząd, stosując mechanizm wyprzedzający prezentując nieprawdziwe wyliczenia, mówiące o miliardach złotych, które będą kosztowały polski budżet pomysły prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnę, że jeżeli spojrzymy na dane dotyczące chociażby ściągalności podatku VAT, to wynika z nich, że ściągalność tego podatku jest na dużo niższym poziomie niż zaplanowano. Jest zatem duża rezerwa środków, pochodzących z podatków, takich jak CIT czy VAT, którymi można pokryć realizację propozycji pana prezydenta i w ten sposób ulżyć Polakom. Poza tym – z ekonomicznego punktu widzenia – to jest prosty mechanizm – pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków trafią potem na rynek, będą w obrocie finansowym, a tym samym zasilą polską gospodarkę i spowodują jej rozwój. Rząd tego nie rozumie. A Pan prezydent, przedstawiając projekty ustaw podatkowych, będzie o tym wyraźnie mówił i będzie pokazywał konkretne wyliczenia, w jaki sposób znaleźć środki finansowe, które pokryją te propozycje. Pierwszą ustawę podatkową „PIT zero. Rodzina na plus!" pan prezydent przedstawił w Kolbuszowej.

Wśród wyborców prawej sceny politycznej jest oczekiwanie, że prezydent Karol Nawrocki doprowadzi do upadku rządu premiera Donalda Tuska. Czy pan prezydent ma taki cel?

Pan prezydent przede wszystkim chce zagonić rząd do pracy, o czym mówił w kampanii wyborczej. Prezydent Karol Nawrocki szanuje demokratyczny wybór, którego Polacy dokonali jesienią 2023 roku. Wyborcy zdecydowali o zmianie, w konsekwencji czego na scenie politycznej zawiązała się koalicja, która obecnie rządzi. W ocenie pana prezydenta rząd nie wykonuje swoich obowiązków w sposób właściwy, należyty i zgodny z oczekiwaniami Polaków. Widać to po niskich sondażach. Konsekwentnie i wielokrotnie pan prezydent podkreślał, że Donald Tusk jest najgorszym premierem od 1989 roku.

A co z kontrowersyjną umową z Mercosur czy z Zielonym Ładem? Prezydent się na to zgodzi?

Pan prezydent nie zgodzi się na umowę z Mercosur, która zabije polskich rolników i to jest rzecz oczywista dla każdego, kto rozumie sytuację polskiej wsi i potencjał polskiego rolnictwa. Parcie do podpisania umowy z Mercosurem działa na szkodę państwa polskiego. Na pewno pan prezydent nie zgodzi się też na Zielony Ład, z którym głęboko się nie zgadza, wielokrotnie o tym mówił. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ale jesteśmy przede wszystkim samodzielnym i suwerennym państwem. Nikt nie ma prawa narzucać rozwiązań, które szkodzą obywatelom.

Jak może wyglądać współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, czyli liderem partii, która go popiera? Wiemy doskonale, że z prezydentem Andrzejem Dudą te stosunki nie zawsze były dobre.

Relacje prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim są dobre, merytoryczne i oparte na wzajemnym szacunku. Pan prezydent bardzo ceni doświadczenie polityczne pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. PiS poparło obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Pan prezydent, jako elekt, spotykał się z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Wiele rozwiązań proponowanych przez PiS oraz tych, które Zjednoczona Prawica wprowadziła w czasie swoich rządów, pan prezydent popiera i ma o nich jak najlepsze zdanie. Naturalnym środowiskiem, w którym pan prezydent będzie szukał wsparcia do realizacji swoich projektów jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Co nie oznacza, że pan prezydent nie będzie rozmawiał z przedstawicielami innych środowisk politycznych, czemu dał dowód już kilkukrotnie, spotykając się z liderami innych ugrupowań. Wyraźnie wybrzmiało w orędziu pana prezydenta, że są sprawy, zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być ponad podziałami politycznymi i powinny być elementem konsensusu pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami, znajdującymi się na polskiej scenie politycznej. Są też trapiące Polaków problemy społeczne, których rozwiązanie może być proponowane przez inne środowiska. Pan prezydent w orędziu zwrócił się bezpośrednio do Adriana Zandberga, mówiąc, że chociażby kwestie mieszkalnictwa są polem do współpracy ze środowiskiem po lewej stronie.

W orędziu prezydent Karol Nawrocki nie wspomniał jednak o Konfederacji, a chyba się zgodzimy, że jednak w dużej mierze dzięki wyborcom Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, pan prezydent w drugiej turze wybory prezydenckie wygrał. Czy Karol Nawrocki będzie otwarty również na relacje z Konfederacją i ugrupowaniem Grzegorza Brauna?

Pan prezydent będzie otwarty na wszystkie środowiska, które zaproponują rozwiązania dobre dla Polski i które zyskają społeczną oraz polityczną akceptację. Karol Nawrocki, jeszcze jako prezydent elekt, spotkał się ze Sławomirem Mentzenem i wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. To pokazuje, że pan prezydent jest otwarty na współpracę ze środowiskiem Konfederacji. Przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. „Deklarację Toruńską", a pan prezydent nie rzuca słów na wiatr i zamierza konsekwentnie realizować swoje obietnice. Dotyczy to zarówno Konfederacji, jak i środowisk związanych z panem Grzegorzem Braunem, choć oczywiście krytycznie odniósł się i to wyraźnie wybrzmiało, do wypowiedzi Grzegorza Brauna, które kwestionowały istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. To były słowa skandaliczne, niedopuszczalne i absolutnie nieakceptowalne z punktu widzenia prawdy historycznej.

Publicyści związani z prawą stroną, wyrażają oczekiwanie, że pan prezydent będzie niejako pomostem do zbudowania przyszłego rządu PiS i Konfederacji. Karol Nawrocki ma taki plan?

Za wcześnie, żeby mówić o takich planach pana prezydenta. Dajmy panu prezydentowi czas na rozpoczęcie urzędowania. Karol Nawrocki na pewno będzie się spotykał z liderami partii politycznych, którym zależy na dobru Polski.

Kończąc naszą rozmowę, muszę zapytać o incydent na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, kiedy prezydent przejmował zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Wybuczany i wygwizdany został wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Niektórzy z komentatorów uważają, że Karol Nawrocki powinien jakoś zareagować i krytykują prezydenta, że tego nie zrobił. Jakby pan się do tego odniósł?

To emocje, które są odbiciem sytuacji, jaka jest w tej chwili w Polsce. Wicepremier Kosiniak-Kamysz stał się ofiarą działań rządu, którego jest członkiem, konstytucyjnym ministrem i wicepremierem. Tak społecznie jest odbierany polski rząd. Na pewno była to niezręczna sytuacja, że podczas obejmowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, minister obrony narodowej został wygwizdany przez obecnych na Placu Piłsudskiego Polaków. Jednak nie jest rolą pana prezydenta, by w takim momencie i w takim dniu, kiedy jest gościem uroczystości, jakoś szczególnie reagować. Lider PSL i polski rząd po tym, co się stało na Placu Piłsudskiego, powinni wyciągnąć wnioski. Rząd doprowadził do takich emocji społecznych, że niechęć do koalicji rządzącej jest na bardzo wysokim poziomie. Rolą rządu i premiera Donalda Tuska jest dbanie o interesy Polaków. Gdyby rząd w sposób należyty to robił, to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz nie zostałby wygwizdany na Placu Piłsudskiego.

