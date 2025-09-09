"Ubliżył narodowi amerykańskiemu". Nawrocki pytany o słowa Tuska

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził we wtorek Helsinki, gdzie spotkał się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Politycy rozmawiali m.in. o współpracy dwustronnej i w ramach NATO oraz ostatniej wizycie polskiego przywódcy w Waszyngtonie.

Na konferencji prasowej z udziałem obydwu głów państw padło pytanie o wypowiedź Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 r. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zarzucił Donaldowi Trumpowi zależność od rosyjskich służb.

Nawrocki krytykuje Tuska. "Ubliżył"

– Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA. Ubliżył narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta. Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć. Uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka, szkodzące Polsce – ocenił prezydent Karol Nawrocki.

– Ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, aby zadbać o nasze dobre relacje, niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk – stwierdził.

Tusk zaatakował Trumpa

Przypomnijmy, że Donald Tusk publicznie zasugerował, iż Donald Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby tajne, powołując się przy tym na rzekome ustalenia amerykańskiego wywiadu. Miało to miejsce podczas spotkania kampanijnego w Bytomiu w marcu 2023 r. Później, pod presją medialną, Tusk zaprzeczył, jakoby twierdził, że Donald Trump ma powiązania z rosyjskimi służbami. To jednak kłamstwo.

– Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu – mówił Tusk 17 marca 2023 r.

W piątek na konferencji prasowej szef rządu został zapytany, czy żałuje swoich słów o Trumpie. – Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem. Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją waszyngtońską. Prezydent Trump jest bardzo wymagającym i trudnym partnerem, nie tylko z mojego punktu widzenia. Wszyscy o tym wiemy – oświadczył.

