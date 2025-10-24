"Odebrałam ubranie Pawła". W następnym zdaniu Adamowicz pisze o Kaczyńskim

"Kilka minut temu odebrałam ubranie Pawła – to, w którym został zamordowany. Po prawie siedmiu latach zwrócił mi je sąd. Całe przesiąknięte Jego krwią" – napisała na X europoseł Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do tragicznej śmierci jej męża Pawła Adamowicza.

W kolejnym zdaniu pojawiają się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wieloletni polityk tej formacji Jacek Kurski.

"A w tym samym dniu słyszę, że Jarosław Kaczyński wystawia Kurskiego jako "wyzwoliciela mediów". Świat potrafi być okrutnie bezczelny. Zatrzymam się tu, zanim pozwolę, by mój ból zamienił się w nienawiść" – obwieściła europarlamentarzystka.

Wpis pojawił się po tym, jak media poinformowały, że Jacek Kurski, były prezes TVP, weźmie udział panelu poświęconym mediom publicznym kongresu PiS.

twitter

Zabójca skazany na dożywocie

W styczniu 2024 roku sąd zdecydował, że resztę życia w więzieniu spędzi zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – Stefan Wilmont.

Obrońca oskarżonego Damian Witt twierdził, że kara wobec oskarżonego powinna być nadzwyczajnie złagodzona ze względu na stan jego zdrowia psychicznego. Po przeprowadzeniu narady sąd nie uwzględnił wniosków obrony o dodatkowe dowody w związku z opiniami psychiatrycznymi, które były zebrane podczas postępowania w tej sprawie.

Sąd podzielił ocenę prokurator Agnieszki Nickel-Rogowskiej, która wnosiła o oddalenie apelacji. Tak też się stało.

Zabójstwo Pawła Adamowicza

Przypomnijmy, że prezydent Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem 13 stycznia 2019 r. podczas swojego wystąpienia na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Lekarzom nie udało się go uratować. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia w szpitalu. Atak na Adamowicza widziało tysiące osób, w tym widzowie transmisji z finału WOŚP w Gdańsku.

Zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Stefan Wilmont został skazany na karę dożywotniego więzienia. O warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł się ubiegać po 40 latach odbywania kary. W trakcie śledztwa w sprawie śmierci prezydenta Gdańska przesłuchano ponad 400 świadków. Służby zabezpieczyły nagrania monitoringów, z prywatnych telefonów oraz nagranie telewizji TVN.

Czytaj też:

Krytyka Owsiaka prowadzi do samobójstw dzieci? Szokujący wpis AdamowiczCzytaj też:

Atak na siedzibę PO. Tusk znalazł winnych