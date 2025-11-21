W Sejmie apel o wszczęcie procedury odwołania Sikorskiego

– Wydawało się, że po środowym wystąpieniu już nic gorszego ze strony ministra i wicepremiera Radosława Sikorskiego nas nie spotka, w którym okazał wyjątkową pogardę dla przeciwników politycznych określając ich mianem pętaków i obraził naród węgierski, nazywając Węgry krajem pod rządami skorumpowanych nacjonalistów – powiedział parlamentarzysta Konfederacji Korony Polskiej.

– Przepraszamy za to naszych najbardziej sprawdzonych i wiernych braci Węgrów – podkreślił.

Konfederacja Korony Polskiej: Sikorski do dymisji

Skalik przypomniał, że decyzją ministra spraw zagranicznych na pomoc wojskową dla Ukrainy z budżetu MSZ jeszcze przed końcem roku przelane zostanie 100 milionów dolarów. Kwota ta stanowi ponad 10 proc. rocznego budżetu MSZ. – 100 milionów dolarów z kieszeni polskiego podatnika. W mojej opinii to zdrada polskich interesów i przekroczenie uprawnień – powiedział Skalik.

Apel o zbiórkę podpisów

– Wnoszę o odroczenie obrad, by pan premier wszczął procedurę odwołania ministra Sikorskiego, a gdy to nie zostanie podjęte, proszę posłów opozycji do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec Radosława Sikorskiego – zaapelował Skalik.

W polskim Sejmie potrzeba co najmniej 69 posłów, aby złożyć wniosek o wotum nieufności wobec konkretnego ministra. Konfederacja Korony Polskiej ma jedynie koło poselskie, zatem do przedłożenia takiego wniosku Marszałkowi Sejmu potrzebne byłyby podpisy posłów PiS i Konfederacji WiN.

