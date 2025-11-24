"Pragmatyczni ludzie". Szef MSZ Białorusi chwali rząd Tuska

W poniedziałek 17 listopada przywrócono ruch na dwóch przejściach granicznych z Białorusią: w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. Rząd tłumaczy, że podjęcie tej decyzji było możliwe dzięki szczelnej ochronie granicy.

Oba przejścia graniczne będą otwarte dla ruchu osobowego, a w Bobrownikach również dla ograniczonego ruchu towarowego. Rząd zapowiada, że będzie monitorował funkcjonowanie obu przejść pod kątem bezpieczeństwa i jeżeli uzna, że są ryzyka z tym związane, rozważy ich ponowne zamknięcie.

Wcześniej 27 września otwarto pięć przejść na granicy z Białorusią: dwa dla samochodów osobowych i ciężarowych i trzy kolejowe. Samochody osobowe wróciły na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte zostały też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

Ryżenkow chwali polski rząd

Decyzję o otwarciu granic z uznaniem przyjęły władze Białorusi. Szef tamtejszego MSZ Maksim Ryżenkow stwierdził, że Polska wykazała się "twardym, normlanym pragmatyzmem".

– Polska lepiej gospodaruje pieniędzmi i Polska szczerze chce być przewidywalnym partnerem w budowaniu na swoim terytorium bardzo poważnego węzła logistycznego i transportowego. Do tego właśnie dąży – stwierdził.

Polityk uważa, że wcześniejsze decyzje o zamknięciu przejść w Kuźnicy i Bobrownikach, podjęte przed kilka laty w odpowiedzi na agresję hybrydową ze strony Rosji i Białorusi, miały na celu jedynie pogorszenie stosunków z Mińskiem i przyciągnięciu uwagi UE i NATO. Obecne władze mają być, według Ryżenkowa, bardziej pragmatyczne.

– Dziś zapadły decyzje, fundusze zaczynają napływać i być wykorzystywane, a Polska może teraz stopniowo odchodzić od konfrontacji i zmierzać do budowania dialogu na innym poziomie. To bardzo pragmatyczni ludzie – powiedział.

