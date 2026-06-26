Cios w rewolucję. Tym razem Watykan nie zawiódł

Chodzi o wygłaszanie kazań przez osoby świeckie. Taki postulat zrodził się – jakżeby inaczej – w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów głoszenie kazań przez świeckich nie jest wcale wyjątkiem – robią to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Praktyka jest jednak od strony formalnej nielegalna. Niemcy chcieli to zmienić, bo – jak wierzyli – jeżeli dopuści się świeckich do kazań, w przyszłości będzie można pójść jeszcze dalej. Pal sześć z mężczyznami – przecież oni i tak głoszą kazania, jako księża czy diakoni. Niemcom chodziło o kobiety: jeżeli zostałyby dopuszczone do kazań, to można byłoby argumentować, że "i tak robią prawie wszystko, co księża" – więc czas na kapłaństwo kobiet. Dlatego w maju 2026 roku szef episkopatu Niemiec przesłał do Watykanu oficjalną petycję o zgodę na kazania świeckich w jego kraju.