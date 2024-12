USA: Film polskiego reżysera "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" wchodzi do kin

W dniach 12, 14 i 17 grudnia w około tysiącu kinach w USA można będzie zobaczyć anglojęzyczną wersję nowego filmu polskiego reżysera Michała Kondrata „I am the Immaculate Conception” (Ja jestem Niepokalane Poczęcie). Będzie to - jak wskazują producenci - największa dystrybucja polskiego filmu za granicą. Partnerem wspierającym film ze strony Kościoła w USA jest Zgromadzenie Księży Marianów.

Trwający 80 minut dokumentalny „dramat religijny” próbuje wyjaśnić dlaczego podczas objawień w Lourdes w 1858 roku Maryja powiedziała o sobie: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Grupa ekspertów (księża marianie: Chris Alar, Joseph Roesch, Donald Calloway i Kazimierz Chwałek) analizuje greckie teksty Pisma Świętego, treść objawień lurdzkich i dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny z 1854 roku. Powstała w ten sposób nowa interpretacja fragmentów Pisma Świętego ukazujących Matkę Bożą i jej niezwykłą rolę w Bożym planie zbawienia świata. Film powstał przy użyciu najnowszych technologii i tradycyjnej scenografii, które przenoszą widza w czasy sprzed dwóch tysięcy, ukazując kluczowe momenty z życia Maryi i Jezusa, takie jak: cud w Kanie Galilejskiej, Ostatnia Wieczerza i ukrzyżowanie Jezusa na Golgocie. W inscenizowanych fragmentach występują polscy aktorzy, m.in. Maria Juźwin (jako Maryja), Kamil Przystał (Jezus), Natalia Strzelecka (Elżbieta), Dominika Handzlik (Maria Magdalena), Karol Nowiński (Jan Apostoł), Andrzej Róg (Joachim), Dorota Liliental (Anna), a także Maria Coman (Oblubienica). W późniejszym terminie przewidziana jest również w premiera filmu w języku polskim. Zwiastun filmu: