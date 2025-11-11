Polaków zapytano o patriotyzm. Wiemy, jakie odpowiedzi padały najczęściej

W sondażu portalu Onet pytano Polaków, jakie zachowania uważają za przejaw patriotyzmu. Najczęściej respondenci wskazywali na udział w wyborach – 78 proc. ankietowanych zaznaczyło tę opcję. Zbliżony wynik – bo 77 proc. – wskazało na reprezentowanie Polski za granicą w pozytywny sposób. Z kolei ostatnie miejsce na podium z wynikiem 76 proc. zajęła odpowiedź, zgodnie z którą patriotyzm polega na pokazywaniu gościom z zagranicy polskiej kultury czy potraw.

Rodzina i gospodarka zostały w tyle

Wybieranie polskich produktów i usług wskazało 73 proc. badanych. Taki sam wynik uzyskały odpowiedzi "Odwiedzanie miejsc historycznych w Polsce" oraz "Wieszanie flagi podczas świąt państwowych".

Promowanie polskiej kultury w mediach społecznościowych wskazało 71 proc. Polaków. Co zastanawiające, jedynie 70 proc. uczestników sondażu uważa, że przejawem patriotyzmu są "rozmowy o polskości w domu".

"Przekazywanie rodzinnych przepisów kulinarnych" wskazało 69 proc., a śledzenie sukcesów polskich sportowców i twórców – 68 proc.

Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości

Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką wezmą we wtorek udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się rano od złożenia przez prezydenta wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie para wzięła udział we mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Główne obchody odbędą się w południe na placu Piłsudskiego, gdzie nastąpi uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wystąpienie prezydenta, a także wręczenie awansów generalskich w wojsku, policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

