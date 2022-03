Ukraińskie władze: Rosjanie zabili w Mariupolu prawie 2200 osób

Mariupol, miasto na wschodniej Ukrainie, pozostaje okrążone przez rosyjskie wojska. Sytuacja jest na tyle zła, że w mieście oficjalnie ogłoszono stan klęski humanitarnej. Mieszkańcy nie mają dostępu do wody, prądu i ciepła, a rosyjskie oddziały nieustannie ostrzeliwują budynki użyteczności publicznej oraz osiedla mieszkalne. Jak poinformowały w niedzielę lokalni urzędnicy, w ciągu ostatnich 24 godzin (do 10 rano czasu wschodniego) doszło do 22 rosyjskich ataków bombowych.

"Do tej pory w wyniku ataków Rosji zginęło 2187 mieszkańców Mariupola” – poinformowała rada miejska. To gwałtowny wzrost w stosunku do ostatnio ogłoszonych danych. Wcześniej bowiem informowano o blisko 1600 ofiarach.

"Sytuacja w Mariupolu jest nadal bardzo trudna. W mieście nie ma prądu, wody, ciepła, prawie nie ma komunikacji, kończy się żywność i woda” – przekazali urzędnicy.

Przedstawiciele władz miasta oskarżają siły rosyjskie i wspierającą je separatystyczną milicję o "celowe ostrzeliwanie dzielnic mieszkalnych”.

Protesty w Chersoniu

W niedzielę w Chersoniu doszło do protestów przeciwko działaniom Rosji. Demonstranci machali ukraińskimi flagami, skandowali antyrosyjskie hasła i wykrzykiwali przekleństwa pod adresem Putina.

Manifestacje to reakcja na doniesienia o możliwym utworzeniu kolejnej, po Ługańskiej i Donieckiej, republiki kontrolowanej przez Moskwę.

Jeśli informacje o planach Kremla względem Chersonia potwierdziłyby się, to to posunięcie byłoby odzwierciedleniem polityki Moskwy destabilizacji Ukrainy. Kijów uważa separatystyczne regiony - Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową - za okupowane przez Rosję. Ich uznanie przez Władimira Putina było pretekstem do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

