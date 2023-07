Media: Pożar w rosyjskiej bazie wojskowej na Krymie

Na okupowanym przez Rosjan Półwyspie Krymskim nad ranem do eksplozji miała miejsce eksplozja. Jak relacjonują ukraińskie media, do wybuchu doszło w bazie wojskowej we wsi Krinichki, w obwodzie kirowskim.

Wybuch na poligonie, władze ewakuują mieszkańców

Kanał "Krymskij Wieter" w serwisie Telegram relacjonuje, że eksplozja na poligonie Starokrymskim była tak potężna, że słuchać ją było w znajdującej się 25 kilometrów dalej Teodozji (miasto na południowo-wschodnim wybrzeżu Krymu - red.).

Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że z powodu pożaru tymczasowo ewakuowano mieszkańców czterech pobliskich miejscowości. W sumie swoje domy musiało opuścić ponad dwa tysiące osób. Okupacyjne władze nie podają jaki jest powód pojawienia się ognia.

Na miejscu pracuje specjalny sztab kryzysowy, a Rosjanie zablokowali drogi prowadzące na poligon Starokrymski. Zablokowany został między innymi fragment autostrady Tawryda, łączącej Most Krymski z Symferopolem i Sewastopolem.

Atak na Most Krymski i odpowiedź Moskwy

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła "atak odwetowy" na Ukrainę za zniszczenia na Moście Krymskim, do których doszło w poniedziałkowy ranek.

Moskwa wystrzeliła wówczas kilkanaście dronów i pocisków rakietowych na ukraińskie miasto portowe Odessa. Takie oświadczenie złożyło we wtorek rosyjskie ministerstwo obrony.

"Dzisiaj wieczorem Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły grupowy atak odwetowy z użyciem precyzyjnej broni morskiej na obiekty, w których przygotowywano akty terrorystyczne przeciwko Federacji Rosyjskiej przy użyciu łodzi bez załogi, a także na miejsce ich produkcji na statku zakład naprawczy w pobliżu miasta Odessa” – przekazał resort.

Przypomnijmy, że rankiem 17 lipca na Moście Krymskim rozległy się eksplozje. Jedno z przęseł przeprawy, na którym znajdowały się tory kolejowe, zawaliło się, w wyniku czego ruch został całkowicie wstrzymany. Federacja Rosyjska oskarżyła o atak Ukrainę. Prezydent Władimir Putin określił atak na most jako "okrutny czyn".

