Polacy chcą powrotu niedziel handlowych? Interesujący sondaż

Prawie połowa klientów galerii handlowych (48 proc.) korzystałaby z niedzielnych zakupów, gdyby tylko miała taką możliwość – wynika z sondażu CBRE. Największymi zwolennikami tego rozwiązania są osoby w wieku 35-44 lata, a także najmłodsi klienci – do 24. roku życia.

– Zainteresowanie niedzielnymi zakupami jest związane przede wszystkim z potrzebą większej elastyczności. Dla wielu konsumentów, szczególnie osób aktywnych zawodowo i rodzin, weekend jest momentem, kiedy mogą spokojnie zaplanować zakupy i poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z ofertą. (...) Klienci często rozpoczynają proces zakupowy online, porównując produkty i ceny, ale finalną decyzję chcą podjąć w sklepie stacjonarnym, gdzie mogą obejrzeć produkt na żywo, ocenić jego jakość czy go przymierzyć. Niedziela daje im możliwość połączenia tych potrzeb z innymi aktywnościami, w tym rozrywkowymi, dlatego dla wielu osób pozostaje atrakcyjnym dniem na wizytę w centrum handlowym – wskazała szefowa działu handlowego CBRE Anna Wysocka.

Zakaz handlu w niedzielę. Kto chce zmian?

Największe zainteresowanie możliwością robienia zakupów w niedziele deklarują osoby w wieku 35-44 lata. 57 proc. z nich odwiedziłoby tego dnia galerię handlową. Rozwiązanie to cieszy się także dużym poparciem wśród najmłodszych badanych: do centrum handlowego wybrałoby się 54 proc. osób w wieku 18-24 lata oraz 52 proc. respondentów z grupy 25-34 lata.

Chęć odwiedzenia centrum handlowego tego dnia deklaruje 51 proc. mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 45 proc. Z badania CBRE wynika również, że zwolennikami odwiedzin w galeriach handlowych w niedziele są przede wszystkim zamieszkujący największe miasta (55 proc.), a najrzadziej to rozwiązanie popierają osoby z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (46 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie respondentów odwiedzających centra handlowe, liczącej 2190 osób, w dniach od 27 lutego do 4 marca 2026 r.

Obowiązująca od 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta dopuszcza handel w osiem wybranych niedziel w roku: w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą oraz trzy niedziele przed Bożym Narodzeniem. W pozostałe niedziele mogą być otwarte jedynie małe sklepy prowadzone przez właścicieli, stacje paliw oraz apteki.

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