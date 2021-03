Kukiz pokazał hejt, jaki spotkał go za chęć współpracy z rządem. Politykowi grożono

Paweł Kukiz spotkał się z wieloma krytycznymi i wulgarnymi komentarzami, jakie pod jego adresem wystosowali internauci. Powodem hejtu, jaki spotkał polityka były medialne doniesienia o możliwej współpracy Kukiz '15 ze Zjednoczoną Prawicą.

Współpraca z rządem

Niedawno było głośno o rozmowach, jakie Paweł Kukiz prowadził z Jarosławem Kaczyńskim na temat współpracy parlamentarnej z Prawem i Sprawiedliwością.

W ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Paweł Kukiz został zapytany, czy posłowie Kukiz'15 zasilą Zjednoczoną Prawicę. – Gdyby nasze cztery postulaty ustrojowe były wpisane do programuNowego Ładui miałbym gwarancję ich realizacji, to dopuszczam taką możliwość. Przyszedłem do polityki po to, żeby ją zmieniać. Jest mi obojętne z kim – odparł.

– Mnie interesują postulaty, nie posady, obajtkowanie czy inne KGHM-y. Mam to szczęście, że nie muszę żyć z polityki, a nigdy nie miałem ciągu do kosmicznego pieniądza – dodał Kukiz.

Słowa Kukiza spotkały się ostrą reakcją nieprzychylnych rządowi komentatorów. Muzyk Krzysztof Skiba podczas jednego z wywiadów nie krył rozczarowania postawą znajomego muzyka. Jak stwierdził, Paweł Kukiz "roztrwonił zaufanie" jakim obdarzyli go wyborcy.

Hejt internautów

Niedawno Paweł Kukiz postanowił pokazać część wiadomości, jakie przysłali mu użytkownicy Facebooku. Ich tematem była możliwa współpraca byłego muzyka z Jarosławem Kaczyńskim. Internauci często w wulgarny sposób dawali wyraz swojemu niezadowoleniu z takiej ewentualności. Pojawiły się nawet groźby pod adresem polityka.

"Takie tam.... z ostatnich godzin na priv do mnie wysyłane.... Najciekawsze, że praktycznie cały "wikt" sejmowy z ubiegłego roku oddałem na cele charytatywne a z PiSem w romanse iść nie zamierzam.... No ale cóż...." – napisał Kukiz.

"Sprzedajna pijacka łajzo", "sprzedajna szmato" czy "ty sprzedajna k***o" – to tylko niektóre z wulgarnych epitetów, jakimi został obrzucony Paweł Kukiz.

"Teraz dostałbyś ode mnie w r*j" – napisał jeden z internautów.

"Przekonali cię. Wiesz, że jesteś współwinny ludobójstwa? My o tym wiemy" – stwierdził inny.

"Jakim trzeba być poj***m, żeby być w PiS" – napisał jeden z użytkowników.

Pod postem z zebranymi wulgaryzmami i groźbami pojawiły się, oprócz kolejnych wyzwisk, także słowa otuchy dla polityka. Duża część fanów byłego muzyka stanęła w jego obronie.

