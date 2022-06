"Taki był ładny, amerykański". Polityk PO drwi z Trzaskowskiego

Portal Wprost.pl opisuje, że Rafał Trzaskowski zaczął "układać się" z Donaldem Tuskiem. Wszystko ponoć spowodowane jest marzeniem prezydenta Warszawy o pracy w Komisji Europejskiej.

– Słyszałem, że Trzaskowski chce zostać unijnym komisarzem. A po wyborach, jeśli zmieni się władza, to Donald Tusk jako premier będzie decydował, kogo tam wysłać z Polski – mówi jeden z polityków PO w rozmowie z serwisem.

Trzaskowski miał spuścić z tonu po aferze "dupiarza". – Taki był ładny, amerykański, a wyszedł z niego wieśniak – komentuje rozmówca.

Polityk został również zapytany czy Campus Polska Przyszłości, który organizuje Trzaskowski będzie większym wydarzeniem niż "Meet Up" Donalda Tuska. – TVN24 będzie relacjonował Campus tylko wtedy, kiedy Tusk na niego przyjedzie – odpowiada polityk z otoczenia byłego premiera.

Wprost.pl twierdzi, że Tusk nie chce iść na otwarte starcie z Trzaskowskim. Ta sytuacja ma się nie podobać sekretarzowi generalnemu PO Marcinowi Kierwińskiemu, który namawia lidera PO na ostre działania wobec Trzaskowskiego.

– Marcin narzeka, że Donald Tusk jest za mało stanowczy wobec Rafała. Chciałby ostrych działań „antyrafałowych” – mówi rozmówca portalu.

Afera "dupiarza"

Ostatnio aktywista miejski Jan Śpiewak przypomniał w mediach społecznościowych wypowiedź włodarza stolicy, która padła w podcaście "Wojewódzki & Kędzierski". Polityk wyznał tam, że w młodości był "dupiarzem".

"Nie wiem co mnie bardziej rozwala to, że prezydent Warszawy jest takim prostakiem, czy, że Onet uznał to za takie świetne i postanowił to wrzucić na tik tok" – skomentował wypowiedź Trzaskowskiego Śpiewak.

Wypowiedź Trzaskowskiego spotkała się z wieloma krytycznymi komentarzami. Suchej nitki na Trzaskowskim nie zostawiają nie tylko konkurenci politycznie, ale również dziennikarze i publicyści. Ostatecznie prezydent Warszawyopublikował przeprosiny w tej sprawie.

