Nawrocki zdradził nazwiska najbliższych współpracowników. To znani posłowie

Zbigniew Bogucki szefem KPRP

Karol Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Trwam i Radia Maryja poinformował, że szefem Kancelarii Prezydenta RP zostanie poseł PiS, Zbigniew Bogucki. Poinformował również, że jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz.

– Rzeczywiście Zbigniew Bogucki będzie szefem mojej kancelarii. To z jednej strony bardzo doświadczony urzędnik państwowy, bardzo dobry wojewoda zachodniego Pomorza, przede wszystkim adwokat, prawnik, prokurator. Wiadomo, że w pracy kancelarii te inicjatywy ustawodawcze i w ogóle cała legislacja jest bardzo ważna. To człowiek, który był głęboko zaangażowany w moją kampanię wyborczą, z dużą efektywnością, skutecznością – wyjaśnił Karol Nawrocki.

Adam Andruszkiewicz zastępcą Zbigniewa Boguckiego

Ponadto Karol Nawrocki poinformował, że zastępcą Zbigniewa Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz. – To – mimo młodego wieku, bo to jeden z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia – już bardzo doświadczony parlamentarzysta: 10 lat, trzecia kadencja w polskim Sejmie. W młodości prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a więc związany ze środowiskami narodowymi, co dla mnie także jest ważne – wyjaśnił.

Prezydent elekt dodał, że "przede wszystkim Adam Andruszkiewicz odpowiadał za sukces kampanii w mediach społecznościowych razem z Jakubem Nadstawnym, Mikołajem Bujakiem". – To jest też człowiek, którego i energia, i pomysłowość, i Polska w sercu będą determinowały prace całej Kancelarii Prezydenta – stwierdził.

Karol Nawrocki przekazał też, że w jego kancelarii będzie "minister odpowiedzialna za Polaków i Polonię poza granicami Polski". –Jednocześnie będzie odpowiadała za cały korpus odznaczeń prezydenta RP. Cała Kancelaria jest skonstruowana w ten sposób, że poza doświadczonymi politykami, ta kancelaria będzie się też składać z ludzi, którzy przychodzą do kancelarii, do współpracy z prezydentem zupełnie spoza polityki – powiedział. Poinformował, że "minister odpowiedzialną za Polonię i Polaków za granicą i za odznaczenia będzie Agnieszka Jędrzak".

