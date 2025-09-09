"J***ny Polak nie będzie mi mówić". Policja zatrzymała imigranta

7 września w niedzielę w jednym z warszawskich parków miał miejsce incydent z udziałem agresywnego mężczyzny, który – po tym, jak zwrócono mu uwagę na zbyt głośne puszczanie muzyki – odpowiedział groźbami i wyzwiskami. Na miejsce wezwano służby.

Policja poinformowała, że osoba widoczna na nagraniu została zatrzymana przez funkcjonariuszy ze Śródmieścia i usłyszy zarzuty z art. 257 Kodeksu karnego, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

Imigrant zatrzymany przez policję

Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z przechodniów poprosił grupę osób o ściszenie muzyki. Adresat uwagi – mężczyzna zza wschodniej granicy – miał znajdować się pod wpływem alkoholu, a być może także innych substancji. Zareagował agresywnie, używając wulgarnych wyzwisk, m.in. "Jesteś tylko psem, zasr**ym psem". W trakcie kłótni twierdził także, że "jest u siebie", "to jego park" oraz że "wszyscy policjanci go znają".

Na nagraniu udostępnionym w internecie słychać, że grupa świętowała urodziny jednego z uczestników spotkania. Interwencja policjantów zakończyła się zatrzymaniem agresywnego mężczyzny. Zgodnie z komunikatem służb, odpowie on za publiczne znieważenie na tle narodowościowym lub etnicznym, zgodnie z art. 257 Kodeksu karnego.

Art. 257. [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co dalej z 800 plus dla Ukraińców?

Z badania SW Research dla „Wprost". wynika, że 56,4 proc. respondentów jest zdania, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce.

Z kolei 18 proc. badanych twierdzi, że obecne zasady powinny zostać podtrzymane, a Ukraińcy powinni pobierać świadczenie na takich samych zasadach, jak Polacy.

Podobna ilość uczestników sondażu, bo 19,6 proc., twierdzi z kolei, że Ukraińcy w ogóle nie powinni otrzymywać słynnego świadczenia bez względu na to, czy podejmują pracę w Polsce. 6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Temat świadczenia dla Ukraińców ponownie wywołał gorącą debatę po decyzjach politycznych związanych z niedawną kampanią prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce.

