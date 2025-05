Mentzen: Za rządów Donalda Tuska Niemcy stali się tak bezczelni

Od marca w Niemczech, tuż przy granicy z Polską, działa tak zwane centrum dublińskie. Ośrodek w Eisenhüttenstadt został uruchomiony w celu przyspieszenia procedury przekazywania do krajów sąsiednich, głównie do Polski, osób, które powinny przejść procedurę azylową w innych krajach niż Niemcy.

Ministerstwo spraw wewnętrznych landu Brandenburgia poinformowało, że dotychczas z ośrodka do Polski zostały deportowane tylko dwie osoby ubiegające się o azyl na terytorium Unii Europejskiej – podało w poniedziałek 5 maja Deutsche Welle. Według strony niemieckiej osoby te zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce, a Polska zgodziła się na ich readmisję. "Transfery", jak określa tę procedurę brandenburskie ministerstwo, miały miejsce w Świecku (woj. lubuskie). Ośrodek w Eisenhüttenstadt jest drugim po Hamburgu centrum dublińskim w Niemczech. Może pomieścić 250 osób. Niemieckie władze zakładają, że do Polski odsyłane będzie rocznie z tego ośrodka 300-400 osób.

Mentzen: Rząd Tuska kompletnie nic z tym nie robi

"Rząd Tuska pomaga Niemcom przerzucać do Polski nielegalnych imigrantów!" – alarmuje poseł Konfederacji i kandydat tego ugrupowania na prezydenta Sławomir Mentzen.

– Jestem dzisiaj w Eisenhüttenstadt, zaraz przy granicy z Polską, gdzie Niemcy 1 marca 2025 roku otworzyli obóz deportacyjny dla nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki. Przebywają tu setki nielegalnych imigrantów, którzy czekają tylko na to, aż Niemcy przerzucą ich do Polski. Rozumiecie? Za rządów Donalda Tuska Niemcy stali się tak bezczelni, że zaraz przy granicy z Polską zbudowali ośrodek deportacyjny po to, żeby przerzucać do Polski kolejne setki, tysiące nielegalnych migrantów. I rząd Tuska kompletnie nic z tym nie robi. Toleruje to. Nie przeszkadza mu to – mówił polityk na nagraniu, które zamieścił na platformie X.

– Trzeba zamknąć granice. Szczelne granice to bezpieczeństwo Polski. Polski rząd nie powinien zgadzać się na to, żeby Niemcy nam bez przerwy podrzucali setki nielegalnych migrantów – podkreślił kandydat Konfederacji na prezydenta.

