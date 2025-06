Chiny ostrzegają świat. Globalny pokój zależy od Bliskiego Wschodu

Prezydent Chin Xi Jinping ostrzegł, że brak stabilności na Bliskim Wschodzie może zagrozić pokojowi na całym świecie. Chiny apelują o natychmiastowe zawieszenie broni między Izraelem a Iranem oraz powrót do negocjacji dyplomatycznych. Stanowisko to ogłoszono tuż po deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa o zakończeniu działań zbrojnych w regionie.

Chiny gotowe do mediacji pokojowych

Jak podaje portal Wirtualna Polska, powołujący się m. in. na dane agencji Reutera, rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun miał potwierdzić we wtorek, że Pekin nie chce dalszej eskalacji konfliktu i jest gotów współpracować ze społecznością międzynarodową na rzecz pokoju i stabilizacji. Chiny wezwały wszystkie strony do wyboru ścieżki politycznej, zamiast militarnej.

Serwis dodaje, że podczas rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Xi Jinping miał podkreślić, że "jeśli Bliski Wschód jest niestabilny, świat nie będzie żył w pokoju". Wypracowane wspólne stanowisko Chin i Rosji w sprawie konfliktu irańsko-izraelskiego ma zakładać m.in. natychmiastowe zawieszenie broni oraz wstrzymanie działań, które mogłyby rozszerzyć konflikt.

Nowy sojusz Chin, Rosji i Pakistanu

W odpowiedzi na zaostrzenie sytuacji, Chiny wraz z Rosją i Pakistanem przedstawiły w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji wzywający do bezwarunkowego rozejmu między Iranem a Izraelem. Dokument potępia także ataki na irańskie obiekty jądrowe, choć ma nie wskazywać jednoznacznie jego sprawców.

Jak przekazuje WP, chiński ambasador przy ONZ Fu Cong podkreślił, wyrażając wspólne oświadczenie Chin, Rosji i Pakistanu, że międzynarodowa społeczność musi bronić sprawiedliwości i podjąć konkretne działania na rzecz deeskalacji oraz przywrócenia pokoju i stabilności. Z kolei chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi zaznaczył, że Chiny wyraźnie potępiają naruszenie suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Iranu przez Izrael.

Iran a bezpieczeństwo energetyczne Chin

Według doniesień WP, chińska dyplomacja ma być również zaniepokojona wpływem konfliktu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Bliski Wschód odpowiada za ponad 40 proc. dostaw ropy do Chin. Ewentualne zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest jedna piąta światowej ropy, mogłoby poważnie zakłócić globalne łańcuchy dostaw.

Choć Pekin deklaruje gotowość do mediacji w konflikcie izraelsko-irańskim, eksperci zwracają uwagę, że Izrael nie postrzega Chin jako neutralnego arbitra. Ambasador Izraela w Pekinie, Eli Belotserkovsky, zaznaczył, że obecnie priorytetem Tel Awiwu pozostaje kampania wojskowa, jednak strona izraelska jest otwarta na dalszy dialog z Chinami.

